【華冠投顧】賴昇楷："外強中乾"的反彈波可望轉為「外強中彈」的甜蜜期

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤委賣張數連日處於偏高水準，顯示盤面賣壓不輕，加上下半週可能湧現中秋連假賣壓易使賣壓更重... 大盤呈現 "外強中乾" 的反彈波狀態，因此操作上必須慎選標的並且儘量不要追高」。

美股昨夜漲跌互見，亞股早盤普遍小漲，今日大盤開高並一度站在所有均線之上，不過原本偏高的委賣張數不出意料隨著昨日反彈以及長假效應變得更加沉重，況且 10830 點～10890 點狹小的空間內又匯集了週線、月線、季線、半年線等多重反壓，過重的賣壓使得大盤開高走低 - 25 點，OTC 指數 - 0.43%。

今天大盤收一根帶量黑Ｋ，盤面一堆個股殺到東倒西歪，但在逆境之中卻隱隱見到「弱中透強」。由於今天賣壓極重是事先已預料到的，除了一堆糾結均線的反壓外，中秋長假賣壓及擔心節氣變盤的賣壓也會紛紛出籠，在這麼重的賣壓下，今日高點仍是刻意拉過昨高，盤中回檔過程也力守昨低及年線支撐，讓日Ｋ棒維持高過高、低不破低慣性。此外，現貨盤中震盪走低過程，台指期與摩台期卻於午盤過後同步出現低點緩步墊高現象，期現貨的控盤方式皆暗示台股低檔有大人在照顧。

明日為台股長假前的最後一個交易日，邏輯上害怕向下變盤風險的賣壓會通通出來，明日只要觀察多頭控盤者如何處理這些賣壓就大致可以判斷長假之後的走勢，所以明日的大盤走勢相當關鍵，要注意哪些看盤重點呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群再創波段新低價，但龍頭《2327 國巨》於破底後爆出新天量急拉下影線，是今日襄助大盤守穩年線的要角，終場逆勢收紅Ｋ上漲且日 KD 指標呈現低檔背離的黃金交叉，短線浮現搶短契機，不過這個族群最大劣勢就是籌碼仍亂，切入之前必須回歸到前述的大盤判斷，待明日確認大盤可朝正向發展再行卡位。

另兩檔被動元件一線股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》的技術面及籌碼面都還沒見到好轉跡象，二線股當中《6207 雷科》、《5328 華容》、《6127 九豪》、《6155 鈞寶》... 等開始見到融資減、法人買之籌碼面轉好跡象，《2456 奇力新》、《3537 堡達》、《6207 雷科》、《5328 華容》... 等則是不隨一線股繼續破底，屬於技術面較強的個股。後市若此一族群確認出現反彈機會，籌碼面或技術面領先轉佳的個股當可列為優先選擇。

＜選股策略＞

近日台股反彈走勢主要由外資發動，其買超標的大多集中在金融以及傳產龍頭股，所以作多標的可鎖定在外資著墨以及有機會被連動到的族群與個股。像是昇楷在 Line@提到並帶領學員卡位的《5871 中租 - KY》，雖然不見漲停卻也天天漲不停，今日若還原權息更創歷史新高。此外，鋼鐵股中兼具風電題材的《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等，運輸股中《2612 中航》、《2608 嘉里大榮》... 等，其走勢相對絕大多數個股都來得穩健，可持續追蹤鎖定。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入賴昇楷老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg