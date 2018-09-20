平安資管在新會計準則下，有助於減少“老鼠倉”？

作為國内最大的綜合金融集團——中國平安（601318-CN;02318-HK），近期被傳出旗下的平安資管將不做主動股票管理，業務將全部轉向量化和委外，要抛售股票的消息開始在金融圈傳開。

註: (量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式；委外它是指保險理財資金委託外部投資)

下面是最早傳言的一張微信截圖

（圖片來源：網絡整理）

我們先不管上面傳言的消息是假還是真，但是從去年上半年財政部修訂發佈中國版的IFRS9，對金融機構的資產負債表產生了巨大影響，這卻是真真實實的。

新的IFRS9使利潤波動加劇

今年來國内股市大幅波動，平安集團也在年初開始實施IFRS9新的會計準則。

在新會計準則下，修改了金融資產及負債的分類計量方法，將金融資產劃分從此前的四類更改為三類。原有的四類金融資產分類包括：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產、持有至到期投資、應收款項類投資。

IFRS9將四類資產分類調整為：以攤餘成本計量的金融資產，業務模式為收取合同現金流量且僅為本金和利息的支付；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：業務模式為既收取合同現金流量又出售，且其合同現金流量符合SPPI特徵；以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

想必看到這里的讀者，有一部分已經蒙圈了，這麽多專業名詞，太晦澀難懂。其實，這段話對公司最重要的影響即，新的會計準則會使公司金融資產投資的波動性加大，尤其是高風險性的股票類投資，短期快速波動會使公司利潤波動較大。

正是由於實施新的會計準則，加上今年來國内資本市場的大幅波動，會進一步加劇平安資管的利潤波動。所以，近期傳出平安資管在轉型，抛售股票，也就不算捕風捉影了。

那麽，如果真的像傳說的一樣，以後平安資管會投向哪些標的？

長期、重倉高股息股票

其實今年在實施新的會計準則之後，中國平安的資管佈局已經在逐漸轉換。

近一年來，據港交所數據，中國平安多次增持工行的股票，通過平安人壽、平安資管和集團自身，這些股票增持行為一共涉及資金約85億港元。截至9月13日，平安集團持有工商銀行H股86.88億股，佔工行H股的10.01%。

另外，平安資管通過港股通累計買入匯豐控股(00005-HK)10.18億股，截至2018年6月30日持股比例為6.17%，成為匯豐第二大股東。平安也表示，對於匯豐控股的投資，這是一項財務性的，匯豐控股的經營業績優，分紅高，符合保險資金資產負債匹配原則。

平安除了重倉大型銀行的股票之外，還是多家房地產公司的重要股東，例如：是融創中國的第一大股東，是華夏幸福、碧桂園等的第二大股東。

從平安以上的持股來看，公司投資策略逐漸轉變，持股最多的是工商銀行H股和匯豐控股（持股均超過5%），這兩家公司以2017年全年分紅和現價計算，股息率均超過5%。另外，重倉持有的地產股，成本也都較低且分紅較高。

平安集中持有這些大藍籌公司還有一個好處，那就是持股超過5%、獲得董事席位的股票可以計入長期股權投資科目，以權益法入賬。大概意思就是說公司持有的股票短期漲跌不會影響到公司的淨利潤，這樣的話就可以規避掉新會計準則導緻利潤波動較大的問題，且還可以每年收獲投資股息。

有助於減少“老鼠倉”

此次由於會計準則的改變，倒逼平安資管的持倉調整，也不見得是壞事，我們看到財匯大數據終端統計的一份平安資管的持倉，平安資管對於以下公司的持倉金額均不大，最多的也就5億人民幣出頭，最小的隻有幾百萬人民幣，而這些公司市值較小且業績不穩定，長遠看不確定性較強，短期股價波動較大，併不符合險資穩健的投資風格。

（圖片來源：網絡整理）

所以，此次平安調整投資策略，對於其持股5%以下的一些小市值公司肯定會產生較大的影響，從傳言出來以後，這一部分公司股價走勢就可以看出。結合歐美等成熟市場的險資投資風格來看，後期平安大概率會進一步長期配置高股息的績優藍籌股，以及指數化投資，這樣也有助於使公司實現穩健增長的同時避免出現“老鼠倉”事件發生。