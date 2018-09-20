台股再戰萬一 看訂單成長率

經濟部定 9/20 公布外銷訂單數據，年增率若高於 5% 有助台股上攻，若低於 2.5% 屬旺季不旺，只能隨美股榮枯起舞。利基型的低基期生技股，則仍有表現機會。

文．馮泉富

台股在中美貿易衝突持續加深的變數之下，市場觀望的氣氛日前曾讓交易量縮至九一○億元，該來的終究躲不掉，九月十七日美國正式宣布對中國二千億美元進口商品加徵一○％關稅，九月二四日開始生效，並且自明 (二○一九) 年一月起將關稅調升至二五％。

美國 CPI 年增率放緩 有利美股後勢

目前中美雙方氣氛不睦，短時間很難再以談判協商方式解決，中方先前於十一日以美國未履行 WTO 對其反傾銷稅爭端的裁決，向 WTO 申請授權對美國實施每年七十億美元的制裁；而本次美方對二千億商品課稅聲明中指出，若中國對美農民或其他行業採取報復動行動，將立即進行第三階段，對中國二六七○億美元進口品徵收額外關稅。

顯然，貿易衝突長期化已難以避免，不過對照陸股九月十八日的大漲走勢，短線上市場似乎以利空出盡來反應。既然備受壓抑的陸股如此表態，台股後勢保持警覺之餘，也不必過度悲觀，回歸基本面考量仍是最大原則。

目前影響台股的兩大力量，一個是外部力量 (以美股為指標)，一個是內部條件 (台灣自身基本面)。就美國而言，目前各項經濟指標數據可以說是碾壓全球主要國家，美國八月 ISM 製造業指數六一．三創下二○一四年新高，消費者信心一三三．四為二千年十月以來新高，同時就業市場強勁，八月非農就業新增人數月增二十．一萬人，八月薪資年增率高達二．九二％，創二○○九年以來最快增速，足以支持後續的消費擴張。在這樣的數據下，美股維持多方格局是大概率事件，有利於台股市場信心。

近期外部環境剩下唯一要留意的就屬九月二十七日 FED 的會後聲明，投資人需觀察未來一年的預估升息次數，如果次數減少，代表升息腳步放緩，可視為股市利多。觀察美國八月消費物價指數 CPI 月增○．二％，扣除食品和能源的核心 CPI 則上漲○．一％，增幅較七月的○．二％縮小。

至於年增率，由於能源、醫保服務與服飾的價格年增幅均較七月縮減，八月 CPI 年率由二．九％降至二．七％，核心 CPI 年增率則由七月的二．四％降至二．二％，通膨壓力八月份明顯放緩，降低未來升息次數是可以期待的，強勢美元的預期心理可望降低，近而緩和全球新興市場資金外流的壓力。

留意台灣外銷訂單 觀察旺季出口強度

目前以美股為指標的外部環境仍有利於台股，但是若欲期待台股大盤出現明顯攻勢，仍得仰賴經濟基本面的強力加持。最直接的方法是觀察台灣出口數據，因為其與上市櫃公司整體營收為正相關；不過，當月的出口數據是在次月初公布，投資人可留意另一領先指標，就是台灣外銷訂單數據。

經濟部九月二十日將公布八月外銷訂單數據，相關官員表示，因步入下半年接單旺季，八月接單仍會持續成長，預估接單高峰會落在九月，之後才會趨緩。經濟部預估八月台灣外銷訂單金額約落在四一八～四二八億美元，年增率預估約二．五～五％。

屆時如果外銷訂單年增率達五％，代表旺季效應符合歷年慣性，上市櫃公司整體營收增長動能相對較強，可望帶動台股相對明顯的攻勢。如果，外銷訂單年增率低於二．五％，甚至於貼近零成長，則屬於旺季不旺，將影響台股上攻力道，大盤處於橫向震盪整理的機率大，只能寄望於美股大漲來帶動人氣。

至於市場擔憂的中美貿易戰之影響程度，由於實際影響會有滯後性，目前仍不明顯，但終究會反映在外銷訂單上，所以必須持續追蹤。不過，中美貿易衝突基本上難以短時間解決已成定局，投資人需有心理準備，也就是貿易戰的利空將常態化，然後再藉由時間拉長將利空的邊際效應緩步降低。

基期低的南光 營運可望否極泰來

為了考慮對利空的抗壓性，在交易策略方面，基本上仍以籌碼沉澱時間夠久，且即將進入出貨旺季的低基期個股為選股原則。

例如南光 (1752) 即是典型低基期標的，南光為無菌注射劑國內龍頭廠。營收內銷約佔八一％，日本佔九％，中國占八％，其他二％。上半年營收成長一○％，主要來自於中國及日本市場，分別成長約四成。中國銷售三項產品，其中急救藥取得新標案成長最多，降腦壓藥物也有成長，胃腸藥因法規調整，預計明年有機會再上市。

日本先前銷售不如預期，客戶持續消化庫存，但近期訂單出現回溫，主要為癌症用藥 Docetaxel，今年南光日本市場新增一癌症用藥原廠客戶，該客戶因成本考量，將製造廠由歐洲轉移至南光，仍可維持成長態勢。

近年來受惠國內醫美自費市場美白針系列產品熱銷，及抗生素、抗凝血劑與預充式含肝素靜脈導管沖洗劑產品「海派封管沖洗液」打入中大型醫療院所。台灣地區雖然面臨健保降價壓力，但南光發展自費型產品，低毛利產品陸續汰舊換新，新產品性功能障礙藥物、高血壓藥銷售表現佳，毛利率也相對好轉。

南光明年 EPS 挑戰二元以上

南光於二○一六年底取得第一張美國藥證，為抗生素針劑，其藥物市場約七億美元，針劑佔三成約兩億美元，今年第三季預計將出貨六萬針左右，由於明年以後需要設定新的產品追蹤系統。後續分潤目前正在跟客戶協商，明年初可入帳。

美國其他已經送件的藥物還有骨鬆藥物及肺癌、血癌藥物，顯示未來仍有成長空間。今年七月送件一項罕見用藥學名藥症，預估進度較快，約一年後有機會取證，目前市場約二億美元。

由於下半年研發費用較為減少，法人預估今年營收約十五．九四億元，毛利率可望提升為三六．一％，稅後淨利約一．六二億元，EPS 約一．六元。展望明年營運將穩健成長，美國可望有較大的貢獻，法人預估 EPS 將挑戰二元以上，年增率約二七％。

來源：《理財周刊》 943 期

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