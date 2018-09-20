區塊鏈變身 打造科技化「時間銀行」

文．林宗憲

區塊鏈關「銀髮照顧」什麼事？難道現在什麼事都得來跟區塊鏈沾點邊？其實，虛擬貨幣的運用有很多的可能性，現在就有人將利用這個技術，來協助解決照顧問題。這個想法看起來「跳痛」，但如果聽過「時間銀行」這檔事，你會發現這點子並非異想天開。

什麼是「時間銀行」？簡單來說，就是自己付出時間服務他人，服務時數可以被完整記錄下來，就像錢財一樣存進銀行，等將來自己有需要的時候，便可以動用存摺裡的時數，請別人來服務。這個概念在一九八○年被提出來後，許多國家運用到照顧老人這件事，像瑞士、日本等高齡化社會早有這類運作機構，台灣其實不管是民間及政府單位，也已在推動這種照顧模式，例如新北市的「佈老時間銀行」。

數位化媒合平台 推動全球華人銀髮服務

「時間銀行」立意良善，但在台灣始終成效不彰。正在籌備中的「全球華人銀髮照顧慈善基金會」(以下簡稱全球華人基金會)，董事之一的陳宏益探究其原因，不外乎以下幾個：

一、社會文化因素：國內志工多數只求付出，不求回報，服務點數大多存了不用。

二、幣幣等值觀念：這是時間銀行的基本概念，但未必每個人都認同。

三、技術流程問題：尚未有數位化的媒合平台、服務交換機制、服務積點過程記錄等。

陳宏益過往在電商及 CRM 領域發展，近年投入銀髮照顧事業，他發現台灣整個照護場域，是由政府、民間企業，及志工團體三者在支撐，前兩者都靠大量財源來維繫，後者則從付出的信念出發，若能運用得當，政府負擔可望減輕，老年照顧問題也能大幅改善。

「時間銀行」中並沒有實際的金錢，而「區塊鏈」剛好又是目前虛擬貨幣最風行的解決方案，對於時間銀行的發展困境，陳宏益認為，若能以「區塊鏈」技術發行時間幣，並建立良好的交換平台，就可把「時間銀行」發揚光大，全球華人基金會正是基於這個理念所籌劃的。

「優時間幣」 照護資源共享共通

創投界名人簡榮宗律師，對於區塊鏈應用在公益之上極感興趣，也應邀擔任全球華人基金會的董事之一。他認為科技若能帶動「時間銀行」的發展，將提供社會大眾投入高齡生活服務志工的誘因，這種具有激勵性質的服務模式，也能串起社會中的每一分力量，讓「閒置資源」成為另類存款。

全球華人基金會發行的「優時間幣」(Ucoin)，在今年底將於新加坡辦理 ICO(首次代幣發行)，發行量預計為十億優時間幣，籌得資金將在台灣、新加坡、美國等成立當地的基金會，發行各自專屬的時間幣，例如：TWUcoin(台灣)、USUcoin(美國)、SGUcoin(新加坡)，來推動各地的華人銀髮服務。

目前籌備中的「台灣優時間照護基金會」，將設置交換平台，並協助各志工組織發行自己的時間幣，讓志工之間的照護資源可以共享共通、互補互助，而各種志工組織的時間幣，又可兌換成 TWUcoin，並且在交換平台上互通有無。

推動時間銀行 引領台灣區塊鏈走向世界潮流

事實上，聯合國早就開始嘗試把區塊鏈應用在人道主義上，例如，使用以太坊區塊鏈，將基於加密貨幣的優惠券，轉移到敘利亞的難民手中。把區塊鏈運用到公益慈善上，已成為世界性的重要議題，全球華人基金會除了推動時間銀行不遺餘力，其發行優時間幣所獲得的資金，也將投入銀髮照顧相關的慈善公益組織。

全球華人基金會利用區塊鏈，把「時間銀行」的理念發展得更具可行性，也讓這項技術落實在我們自己的生活與土地上，正是引領台灣區塊鏈走向世界潮流的重要一大步。

來源：《理財周刊》 943 期

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