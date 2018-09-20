八月公發、新藥人體臨床、新廠年底完工 國璽幹細胞邁向新里程碑

文．蔡武穆 圖．國璽幹細胞提供

國璽幹細胞於今年八月公開發行生效，證券代碼 6704，該公司針對肝硬化、腦中風的幹細胞新藥分別於今年進入人體臨床二期及一期。位於生醫園區的幹細胞新藥製劑藥廠也預計於今年底完工，可謂三喜臨門。目前國璽已是全亞洲發展脂肪間質幹細胞最快的公司，新藥大樓啟用後將可引領台灣成為全球幹細胞發展重鎮。

擁十支幹細胞新藥發明專利

國璽幹細胞今年火力全開，目前手上握有十支幹細胞新藥發明專利，包含：肝硬化、腦中風、退化性關節炎、自體免疫疾病、抗衰老、肌腱發炎、皮膚再生、坐骨神經炎、急性腎損傷、心律不整等，其中肝硬化新藥與慈濟醫院、台大醫院合作，即將進入臨床二期，腦中風新藥在花蓮慈濟已一期收案結束，準備進入一期結案報告；而退化性關節炎幹細胞新藥則與北榮合作，已申請進入臨床一期。

國璽的間質幹細胞是從人體脂肪純化分離而來，據了解，目前常見的間質幹細胞來源有臍帶、骨髓、周邊血液、脂肪等四大類，董事長莊明熙說，臍帶血可以救人，但是不能做藥，因為無法複製；骨髓幹細胞可以治療血液疾病 (如血癌)，必須配對，治療也有難度；周邊血液的幹細胞數量稀少，必須抽取大量血液，才有足量的間質細胞，只有脂肪取得的幹細胞，可以在體外大量複製並做成臨床用藥，是目前最容易取得，也是最主要的間質幹細胞來源。

自體脂肪幹細胞治療 進入人體臨床

由脂肪取得的間質幹細胞，在臨床治療上又可分為自體及異體，異體在排斥性及安全上仍有疑慮。因此，衛福部於九月公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案》，簡稱《特管辦法》僅開放自體部分，包括自體免疫細胞治療、自體間質幹細胞治療、自體周邊血液細胞移植、自體軟骨細胞移植等六項細胞治療，台灣目前有十八個以幹細胞治療的臨床實驗正在進行，其中有十三個屬於間質幹細胞治療，大部分用異體，目前國璽以自體幹細胞的新藥有兩項進入人體臨床階段。

一般製藥公司都從罕見疾病的孤兒藥開始做起，譬如，仲恩治療小腦萎縮、宣捷專注小兒肺氣腫，但是莊明熙認為，孤兒藥單一市場小，要到全球市場拿藥證，耗財費力，所以選擇市場最大、最難做的腦中風和肝硬化入手，「光是腦中風病人，台灣就有二十七萬人，每年約有一萬人死於腦中風，肝病則是台灣最大的本土病，每年約有五千人死於肝癌，三千七百個人死於肝硬化，肝硬化／肝纖維化尚無藥可醫，發展這兩種新藥，台灣市場就足以支撐國璽的營運。」

肝硬化幹細胞新藥 促使肝細胞再生、逆轉肝纖維化

治療肝硬化幹細胞新藥 - GXHPC1(清肝淨) 目前已取得美國、中國大陸、台灣專利，發表四篇相關文獻，並預計在慈濟、台大完成第二期人體臨床試驗。創新的「肝硬化幹細胞新藥 - GXHPC1」，特點是具有促使肝細胞再生及逆轉肝纖維化的功能，莊明熙表示，幹細胞會衍生出各式生長因子，肝硬化周圍細胞受到生長因子的調控之後，會分化出新的肝細胞，取代舊有的細胞組織，以達到修復和逆轉纖維化的目標，過去治療肝硬化必須開刀住院，現在以微創方式將幹細胞植入硬化部分，觀察一天即可出院。

腦中風幹細胞新藥 直接進行腦內移植

陳舊型腦中風的新藥 GXNPC1(思益優)，攜手花蓮慈濟醫院，首度將自體脂肪幹細胞直接進行腦內移植。莊明熙說，過去腦中風治療，只是將命救回來，投藥擴張血管讓血塊通過，會傷到神經，肢體沒有知覺，現在將幹細胞施打在阻塞地方附近，研究顯示，幹細胞會促使神經自動修復，大臂會先有知覺，直到末梢會動，達到全部或部分復原，比起美國將幹細胞從血液進入腦部，更有倍數的效果。

除了自體脂肪幹細胞的臨床實驗之外，國璽幹細胞也有開發異體的臨床研究，退化性關節炎即是一例。莊明熙說，軟骨組織不像五臟六腑必須經過血液循環，因此抗排斥低，就退化性關節炎的應用來說，自體軟骨已經磨損，採用健康運動員的幹細胞 (異體) 比自體幹細胞修復效果更佳，正在申請臨床一期。

今年初，國璽以治療坐骨神經損傷之幹細胞組合藥物拿到台灣發明專利，此項專利技術首創結合幹細胞及血小板纖維蛋白 (Platelet Rich Fibrin, PRF) 釋放液，經動物實驗證實，能有效幫助截斷後的坐骨神經再生，恢復比以前至少一．二倍行走能力。九月份再度拿到心律不整治療發明專利，以幹細胞結合小分子藥物，經過正丁烯基苯酞處理，動物實驗證實可有效改善心律不整導致的心臟功能惡化。

新竹生醫園區新廠 擴大產學合作

其他正在申請專利的尚有失智症、骨質疏鬆症、糖尿病及帕金森氏症等研究專案。目前也有多項產學合作正在進行，像是心肌肥大症 (與中醫大)、腦神經退化(與中研院)、軟骨細胞增生(與國衛院)、阿茲海默症(與東華大學) 等，未來還有以 IPS 誘導性幹細胞治療帕金森氏症 (與慈濟) 及 CAR-T 副作用治療 (與陽明醫) 的臨床研究。

二○一六年，國璽幹細胞斥資數億元新建幹細胞製劑藥廠，坐落新竹生醫園區，預計於今年底完工，是全亞洲第一座符合 PIC/S GMP 規格的幹細胞製劑藥廠，初期規劃年產能為十萬劑幹細胞製劑，莊明熙表示，公司以模組化進行量產，未來除了生產國璽本身開發的幹細胞新藥，也接受學術、臨床、業界委託進行生產製造，並加速兩岸、全球幹細胞產業的技術合作與市場開拓。

提供幹細胞母體 模組化量產

「過去幹細胞發展進度緩慢，因為沒有一個標準藥廠」，莊明熙以半導體的 Wafer(晶圓) 來比喻，過去三十年來，因為台積電的晶圓代工，造就 IC 設計業蓬勃發展，國璽幹細胞的新藥廠就像半導體的 Wafer 代工，提供幹細胞母體，新藥研發不用再走前面的路，因為「第一階段的基礎細胞 (基底)，國璽已經幫大家做了」，任何一個學術、研究單位只要拿國璽幹細胞的母體，就能研究發展各種新藥，設計好後，送回國璽藥廠代工製藥。

「不管是美國還是中國大陸，幹細胞新藥都在實驗室階段，國璽是第一個能將幹細胞標準化量產的公司」，莊明熙直言，關鍵在量產的品質是否一致，「一管一億隻幹細胞，出來就不能是八千萬、九千萬隻，而每一隻的活性也要一樣，不能有的大隻、有的小隻，有的強壯、有的老弱殘兵」，他強調，幹細胞的活性與年紀有關，「二十歲年輕人和八十歲老翁，不管幾歲，複製量產出來的幹細胞標準必須一致」，才能做成藥。

莊明熙表示，脂肪幹細胞雖然目前不能治療癌症，但是非癌症的疾病比癌症還多，間質幹細胞分化的十種細胞，就可以治療一、兩百種疾病，半世紀都還研究不完，幹細胞儲存也有幾百億的商機，這是一個全新的產業，國璽新藥廠作為幹細胞產業的領頭羊，接受全球幹細胞藥廠的代工，將能吸引更多國際製藥廠及研究案進駐，活絡台灣幹細胞產業，並帶動台灣成為全球幹細胞發展的重鎮。

來源：《理財周刊》 943 期

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