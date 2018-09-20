【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電獨木難支 台股季線得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 25 點至 10847 點。價差方面，台指期正價差擴至 15.59 點，電子期正價差縮至 0.58 點，金融期轉為正價差 0.18 點。現貨部分，三大法人買超 38.72 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 6391 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2961 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6337 口至 22549 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2510 口至 88 口。

週三道瓊指數持續收紅，但 Nasdaq 指數則小幅下跌，週四台股早盤一度開高衝上所有均線，但買盤不濟後隨即反轉走跌，多方雖兩度試圖發動反攻但皆以失敗告終。蘋概三王中唯台積電力守在紅盤之上，但鴻海跌逾 1%，盤中大立光也由紅翻黑，盤面上由金融股擔當撐盤要角，指數回測至 5 日線及年線附近才見支撐浮現，終場加權指數下跌 25.86 點或 0.238%，收在 10831.41 點，成交量能 1324.24 億，較前一日縮減 6.69 億。今日八大類股除了金融類股與水泥窯類股收紅，其餘皆收黑，其中以金融類股漲幅 0.4% 表現較佳，造紙類股跌幅 2.35% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線黑 K 續守年線，盤勢短線反彈有減弱跡象，蘋概股尚未明顯止跌回穩，外資台指期貨多單又見減碼，而國際上貿易戰議題持續延燒，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.96% 升至 11.02%，賣權平均隱含波動率由 13.91% 升至 14.26%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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