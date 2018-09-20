【華冠投顧】小時線多頭浪完成 接下來才是關鍵

華冠投顧 范振鴻分析師

#族群追蹤

今天盤無明顯主流，整體很明顯是靠金融撐盤，2882 國泰金、2891 中信金都有 1.5% 的表現，金融指數也是明顯強於大盤創高，而其他則是傳產的鋼鐵族群較強勢，2027 大成鋼延續昨天攻勢漲 4.37%，9958 世紀鋼今天則是小漲 2.13%，但是 9958 要提醒大家，他的融資使用率偏高，雖然近期走出的型態還不差，但是要留意籌碼偏混亂的狀況，最後就是昨天破底的 2327 國巨，今天盤中再創新低，雖然今天創近期大量，但量價結構還有籌碼面判斷，接下來有反彈還是建議站賣方。

#盤勢分析

昨天美股大漲 150 點但台股今天卻是開高走低，量能稍微比昨天小但仍有 1300 億水準，而今天從小時線來看是完成多頭浪確立的，只是前方看到 09/03 的低點 10952 反壓，能不能順利攻過會是接下來的重點。而從小時線來看，雖然多頭浪有出現，但是需要留意的反而是 09/18 低點 10750 若在跌破，多頭結構將會再次被破壞，就將會再次轉為盤整盤，甚至是空頭攻擊的機會。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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