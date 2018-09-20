【華冠投顧】中秋假期前，台股力守10800及年線!

台股今日在中秋假期來臨前賣壓出籠，指數開高走低紅翻黑下跌 25 點，10831 作收，成交量 1322 億元，價跌量增格局，力守年線和 10800 點關卡。

中秋假期前最後 2 天交易日，賣壓出籠，電子股跌 0.38%，金融漲 0.4%，傳產跌 0.26%，OTC 跌 0.42%，下跌家數 995 檔大於上漲 399 檔。電子股偏弱勢，由金融股及台積電 (2330) 撐盤，而美元匯率持平，表示外資在中秋假期前並未大量出脫持股，指數下檔在 10800 及年線位置附近有撐，明日研判仍在 10800～10900 點間區間震盪。盤面焦點: 蘋概股普遍表現下跌，包括可成 (2474)、GIS-KY(6456)、康控 - KY(4943)、美律(2439)、鴻海(2317)、台郡(6269) 都大跌；IC 設計的智原 (3035)，芯 - KY(3661) 股價跌停板。被動元件國巨 (2327) 及華新科 (2492) 股價創低後反彈收紅，不過因籌碼凌亂反彈空間會受限。強勢族群多在傳產股，鋼鐵股的大成鋼 (2027)、大國鋼(8415) 強勢續漲，食品股的泰山 (1218)，大成(1210) 收紅。生技股的科妍 (1786)、浩鼎(4174) 表現更為強勢，漲停一價到底。

明日中秋假期前最後交易日，只要國際無重大事件，美元匯率平穩，外資未大量出脫持股，仍在 10800～10900 點間區間震盪盤為主。

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