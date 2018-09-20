【華冠投顧】盤後分析：大漲小回無礙多方腳步

劉彥良 分析師

道瓊大漲近逼歷史新高，但那斯達克卻收小跌，原因就在於科技股走較差，這點當然也直接反映在台股的結構上。雖護國神柱台積電 (2330) 上漲 2 元，但蘋概股普遍下挫，包括大立光 (3008) 盤中失守 3800 元、美律 (2439) 盤中亮燈跌停、GIS-KY(6456)和穩懋 (3105) 破底。其中 3D 感測和屏下指紋辨識模組在前兩周的節目中都已經分析過，結論就是不看好，因為目前良率仍低導致利潤不高以及同業殺價競爭。

非電族群成為資金避風港，包括生技、風電、原物料等等。風電指標股要看世紀鋼 (9958)，它的券資比已來到 5 成，空軍要小心，其他較看好的風電股為中鋼構(2013)、新光鋼(2031) 和潤泰材(8463)。

原物料方面，台塑化 (6505) 持續改寫歷史新高，加上油價來到每桶 70 美元，二線塑化有機會跟進，今天東聯 (1710) 站上所有均線轉強；鋼鐵股中持續看好的大成鋼 (2027) 和其子公司大國鋼(8415)，兩者今天已改寫波段新高，可先跑一趟等拉回再接；另外還看好食品股的泰山(1218)，近幾日股價脫離均線糾結區且價量齊揚。

台股自 9/14 站上 5 日線且 5 日線翻揚後，宣告短底已經成型，而且外資的期貨淨多單還在 2 萬多口的低水位。昨大漲今小回，多方腳步不受影響，維持接下來震盪走高往 11000 的看法不變。上櫃指數方面，年線乖離率已逾 10%，明天開始 10 日線扣抵值來到低檔，就看多方接下來要不要發動攻勢，反彈壓力暫看月線。

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