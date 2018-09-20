香港機構可赴大陸備案做投顧 陸基金殺入港股不用怕了

中國證券投資基金業協會宣佈，提供港股投資顧問服務的香港機構可以前往大陸備案。自此，香港機構可為大陸證券基金經營機構提供諮詢服務。

中國證券投資基金業協會發佈《關於為提供港股投資顧問服務的香港機構開展備案的通知》指出，根據《證券基金經營機構使用香港機構證券投資諮詢服務暫行規定》第九條，協會擬於近日為提供港股投資顧問服務的香港機構開展基本資訊備案。相關事項如下：

一、提供港股投資顧問服務的香港機構首次備案時，應當提供《香港機構備案材料清單》所列檔的電子掃描件，並填寫《香港機構基本資訊備案表》，所有備案材料的內容應當真實、準確、完整、有效。

二、香港機構應將上述備案材料按順序整理，並發送至備案郵箱 hktgba@amac.org.cn。郵件命名為「** 公司基本資訊備案」，郵件中應注明公司名稱、連絡人姓名、聯繫電話及接收備案證明的郵箱位址。

三、香港機構在提供港股投資顧問服務期間，如出現控股股東變更、負責人員變更，或因重大違法違規行為受到處罰等重大變化時，應當於 7 個工作日內完成重要資訊變更備案。香港機構應填寫《香港機構重要資訊變更備案表》, 並將更新後的《香港機構基本資訊備案表》及相關檔報送至備案郵箱。如連絡人發生變更，應及時更新聯繫方式。

四、香港機構應當于每個自然年度結束後的 6 個月內完成年度資訊更新備案，填寫《香港機構年度資訊更新備案表》及附表，並將相關材料更新後報送至備案郵箱。

五、協會將對香港機構提交的備案材料進行核查，對於符合《暫行規定》及本通知要求且材料齊備的，自收到申請材料之日起 5 個工作日內出具備案證明電子檔，並在協會網站（http://www.amac.org.cn）進行公示。香港機構在提供港股投資顧問服務期間，如存在不符合《暫行規定》要求的情形，或未按要求報送有關變更資訊、未按時完成年度資訊更新備案等情況，協會將予以登出備案並取消公示。香港機構完成年度資訊更新後，協會將視具體情況調整公示資訊。

六、本通知自發佈之日起實施。在本通知發佈之日前，香港機構已提供港股投資顧問服務的，應當自本通知發佈之日起 2 個月內，按照本通知第一、二條規定，向協會補充備案。

通知還指出，所規定的備案材料應當使用簡體中文，相關用語應當符合大陸市場慣例和語言使用習慣；原件為其他語言的，應當提供真實、準確、完整的簡體中文翻譯件。中英文版本內容如有差異或不一致，概以中文版本為準。

業內人士指出，2017 年港股大漲，不少大陸機構投入港股市場，但港股投資人才稀缺成為困擾大陸資產管理機構的一大心病。

2018 年 6 月 28 日，中國證監會印發《暫行規定》，規範港股通下大陸證券公司、公開募集證券投資基金的基金管理人使用香港機構證券投資諮詢服務有關行為。

業內人士表示，大陸機構的港股投資業務可與香港證券投資諮詢業務合作，大陸機構的港股投資水準有望取得實質性進步。