困於“囚籠”的富貴鳥，何時得自由？

本世紀10年代初初那幾年，曾有一只“富貴鳥”從中國東南沿海的福建飛入尋常百姓家，逐漸打開廣袤的市場，成就了當時躋身全國TOP3的知名休閒鞋履及服飾品牌。然而短短數年之後，這只曾經意氣風發的“富貴鳥”便偃旗息鼓銷聲匿跡起來，再不複當年神勇了。

話說這些年來，它究竟經歷了什麼？

這里所說的，當然就是1991年由福建林氏家族創建的鞋履品牌富貴鳥(01819-HK)了。當時，林氏成立的“福林鞋業”以富貴鳥品牌從事男士皮鞋製造及銷售業務，這便是富貴鳥的前身；其後，富貴鳥將其業務範疇從男士皮鞋擴大至女裝皮鞋，後來又拓展至商務休閒男裝產品。進入本世紀10年代，富貴鳥已成長為國內頗具實力的主要鞋履製造商兼銷售商及知名商務休閒男裝銷售商。2013年12月20日，富貴鳥飛向香港資本市場，順利在港交所主板上市。

回顧富貴鳥一路走來最風光的階段其實還是上市前後那幾年，當時鞋履服飾主業生意經營得不錯且市場拓展小有成就的富貴鳥在業績方面取得了高速增長，尤其是2011年到2013年，富貴鳥整體的營收和利潤增長都非常亮麗：

如上表所示，2011年到2013年的富貴鳥，營業額連年較大幅度增長，盈利水準亦以相當迅猛的速度逐年提高，各項業績指標表現出色。不過對比其歷年業績數據也可以看到，雖然上市前後富貴鳥表現出了相當強勢的沖勁，但其整體業績增速其實也是在逐年放緩。

到了2014年，富貴鳥取得了自身歷史最好的業績數據，但同時也迎來了其“命運的拐點”：這一年富貴鳥的營收和淨利潤分別達到歷史最高的23.23億元（人民幣，下同）和4.5億元，但這兩個指標的同比增速卻也降到歷年的“冰點”。2015年，富貴鳥業績罕見出現全面下滑態勢，公司的境遇就此大不相同了：此後，禍難臨頭的富貴鳥再沒了“富貴命”。

是什麼讓富貴鳥失去了“富貴命”？

追溯富貴鳥半路折戟的原因，除卻2015年前後鞋服行業本身受宏觀經濟及行業發展週期影響處於低谷階段外，其實富貴鳥主業的經營並沒有出現太大的岔子，更多的還是更為敏感的財務問題。

正如我們從公開資料所看到的那樣，2013年末來港IPO的富貴鳥，剛剛通過全球發售為公司籌得11.34億港元的資金；在僅僅過去半年時間後的2014年7月份，公司就宣佈計劃在國內發行本金總額不超過8億元的境內公司債券，並透露擬將所得款項用於償還部分短期銀行貸款及補充其一般營運資金。

2015年1月中國證監會批准了富貴鳥在中國境內發行上述8億元公司債，但同年4月富貴鳥又稱可能無法在批復的六個月有效期（於2015年7月3日屆滿）內完成發行境內公司債，並在隨後拋出另一個集資計劃：回A。2015年4月16日富貴鳥宣佈將向上交所或深交所申請發行A股上市，以促進其運營發展需要。此後富貴鳥隔三差五便推出一個融資計劃，那密集程度看起來，倒像是公司真有那麼“缺錢”似的：

如上表陳列所示，2015年4月20日，富貴鳥宣佈於上交所發行5年期富貴鳥2014年公司債券（以下簡稱14富貴鳥），集資8億元。2016年1月，富貴鳥再宣佈計劃發債集資，公司建議在2015年發行14富貴鳥以外，在國內分一批或多批發行每批本金額不超過15億元的債務工具，所得款項擬用於滿足公司生產及運營需要、調整債務結構及補充其一般營運資金或專案投資；同年3月富貴鳥決議非公開發行15億元公司債券，並最終於2016年8月12日完成發行，最終規模為13億元；該年7月29日公司還完成發行一份4億元的超短期融資券。

鞋服扛把子改玩金融投資？富貴鳥招致大禍

在這期間有件“小事”值得注意，那就是富貴鳥在2015年6月4日宣佈在廈門自貿區設立兩家子公司“廈門富貴鳥電商”及“廈門富貴鳥投資”，而亮點就是這廈門富貴鳥投資。據悉其註冊資本為5000萬元，由富貴鳥100%持有，計劃經營範圍包括但不限於：投資管理；資產管理；創業投資；實業投資及投資諮詢——這意味著，做了多年鞋服生意的富貴鳥開始轉頭做起了投資生意，涉足資產管理等金融領域，這跟其日後的遭遇或許大有關係。

此外，2015年10月富貴鳥還宣佈更改其H股IPO所得款項用途，當中將原先計劃用於維持及擴大現有銷售管道的5.19億元調整為用作償還集團現有銀行貸款（用作結付供應商款項及日常經營開支）。彼時在資金鏈層面玩出了花樣的富貴鳥此舉就頗值得玩味。

然而變數來得相當快。

就在一連串融資計劃相繼出爐，並先後完成發行4億元超短期融資債及13億元公司債後，2016年9月1日，富貴鳥突然宣佈停牌，稱由於需要額外時間完成編制供載入中期業績的若干資料，董事會延期及2016年中期業績亦延遲刊發。豈料富貴鳥這一停牌就“沉睡”到了現在。

而直到此時，富貴鳥隱藏在羽翼之下的禍事才逐漸浮出水面。2016年9月22日，公司公告透露延遲刊發2016年中期業績的原因是，公司下屬子公司存在向關聯方/關連人士提供擔保的情形。其後富貴鳥就進入了堪稱兵荒馬亂的一個新階段，先後更換了財務總監及核數師，但問題卻遲遲不見解決。直到2017年5月富貴鳥獲港交所施加複牌條件：

身背巨債，富貴鳥還能再次起飛嗎？

（富貴鳥獲施加複牌條件，來源：港交所）

今年2月，作為14富貴鳥受託管理人的國泰君安發佈了一份有關14富貴鳥的報告，報告指出富貴鳥存在大額違規對外擔保及資金拆借事項，且大部分質押存款已被銀行劃扣履約；土地、設備及存貨均已不同程度地用於抵押擔保。

同時，國泰君安報告披露截至今年2月，富貴鳥至少存在49.09億元資產金額很可能無法收回，包括貨幣資金1.65億元、應收賬款2億元、存貨2億元、其他應收款42.29億元、固定資產1.15億元。

（國泰君安報告內容；來源：港交所）

面對這至少49.09億元可能無法收回的巨債，富貴鳥根本難承其重。今年4月富貴鳥公告“14富貴鳥”發生實質性違約，雖然公司一直在籌謀複牌，但直至今日未見實質性進展。9月19日，公司又公告透露由於境外核數師辭任，其無法披露公司債券2018年半年度報告——如此看來，想要擺脫這陳年桎梏，富貴鳥還有很長一段路要走。