港股熊來了 市值蒸發7.6兆 分析師悲觀見25000點

中美貿易戰持續升溫，川普揚言擬就新一批 2600 億美元的中國進口產品徵收關稅，港股昨 (10) 日一度大跌 520 點，終場收報 26613 點，跌 360 點或 1.33%。

恒指走勢

至此，港股終於跌入技術熊市，由今年 1 月高位 (33484 點) 下跌 6871 點，跌幅 20.53%，市值蒸發約港幣 7.6 兆元，至約 30 兆元。有分析師悲觀預測，不排除港股會跌破 26000 點，甚至下探 25000 點。

第一上海首席策略師葉尚志昨接受香港《文匯報》訪問時表示，在中美貿易戰、港匯與人民幣持續弱勢等負面因素持續下，港股難有良好表現。他認為港股仍然未脫探底的格局，但由於在過去 20 年來，港股未試過連跌超過 5 個月，若在 9 月份港股也出現跌市，他不排除港股會跌破 26000 點。

不過，他同時認為，恒指若 9 月再跌，便連跌 5 個月，或將進入跌市尾聲。若港股持續下跌，將觸發大量拋售來把潛在賣壓釋放，令大盤成交顯著增加，到時或是投資者「撈底」買入的時機，因值博率比較大。

有分析師對港股後市更加悲觀，香港《明報》援引信誠證券聯席董事張智威分析，港股的弱勢會延續至今年 11 月 6 日美國國會中期選舉才定局，並在此之前，預期川普會有更多針對中國的動作。他估計港股本益要低見單位數字、股息率提高至 4% 以上，才會吸引資金回流。他認為，港股有機會低見 25000 點。

西證香港貨副總裁馮時裕接受《星島日報》訪問時表示，港股技術上已跌入熊市，在中美貿易戰、熱錢持續流出香港以及美元偏強等利空因素下，恒指要重上 27000 點或更高水平有難度，跌市或會一波比一波低。

英皇證券研究部總監陳錦興則認為，近期負面消息不斷圍繞着市場，港股及恒指不斷下探低位，恒指短期內於 26500 點或稍有支撐，短期後市會出現波幅約 400 至 500 點的技術性反彈。

據文匯報統計今年來各大指數跌幅，截至 9 月 10 日晚間 8 點，滬指跌 25.6%，恒指跌 20.53%，德國 DAX 跌 11.6%，英國富時跌 7.7%，日經跌 7.3%，法國 CAC 跌 6.5%，NASDAQ 跌 2.8%，道瓊工業指數跌 2.6%。