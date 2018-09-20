【華冠投顧】盤中解析：短線賣壓出籠 無礙多方攻勢

劉彥良 分析師

昨晚道瓊大 158 點近逼前高，不過漲勢集中在金融股上面，反觀科技股表現較弱，那斯達克小跌收黑。台股早盤拉到 10900 後，短線獲利賣壓出籠，指數回到盤下震盪，不過 5 日線成功發揮支撐性，故多方氣勢不變。

電子股方面，漲價概念股今天止穩，但是蘋概股疲弱，包括美律 (2439)、可成(2474)、GIS-KY(6456)、康控 - KY(4943) 和穩懋 (3105) 的跌幅都在 3% 以上。另外 IC 設計股的表現也很差，世芯 - KY(3661)、神盾 (6462) 和智原 (3035) 都重挫半根停板以上。

非電族群持續成為資金避風港，包括生技、風電、食品、原物料等，今天包括大成鋼 (2027)、大國鋼(8415)、泰山(1218)、台塑化(6505)、中信金(2891)、和華南金(2880) 都改寫波段新高

個股的強弱還是相當分明，就像上市櫃的指數也是兩種截然不同的結構，

若是線型走弱、法人轉賣的個股，建議投資朋友一定要避開和及早停損。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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