台股盤中─月季線壓力重 10900點得而復失 生技一枝獨秀

儘管美股持續震盪走強，但在貿易戰利空陰霾持續籠罩下，亞股僅狹幅震盪，台股加權指數今 (20) 日以小漲 28.92 點開出後，雖一度上漲近 50 點並收復 10900 點關卡，但隨即又見賣壓使指數翻黑，最低來到 10835.98 點，預估成交值逾 1200 億元，法人指出，除美中貿易戰的影響外，美國十年期公債殖利率又來到 3% 之上，持續有利空測試多頭信心，投資人應保守因應。

台股加權指數今遲遲未能放量突破月線和季線反壓，大型權值股多數遭壓在盤下，統一跌超過 2%，國巨、遠東新、和碩、可成、鴻準、統一超和聯發科均跌逾 1%，中華電、南亞科、鴻海、中鋼、群創、台達電、開發金、永豐金、光寶科、華碩和南亞等均也遭壓在盤下。

權值股中以研華漲逾 1.5% 較強勢，大立光、台積電、富邦金、國泰金、亞泥、中壽、寶成、台灣大和台塑化等穩在盤上，提供部分支撐力道。

從細族群來看，生技表現最熱絡，受到浩鼎、科妍強勢鎖住漲停的激勵，和康生漲超過 8%，佰研漲 7% 之多，雙美、奈米醫材漲半根停板左右，逸達、美時、曜亞、健亞、晟德、合一、康友 - KY、景岳、旭富、佳醫和達爾膚漲 2% 之上。

而寶齡富錦、泰福 - KY、喬山漲 1%，佐登 - KY、懷特、康聯 - KY、生達、台耀和中化、藥華藥、健喬、安成藥和中裕等均穩在盤上。

被動元件族群今日見稍稍止跌，國巨呈現破底翻格局，盤中拉回平盤左右，華新科也力守紅盤，使奇力新、大毅和美桀漲 3% 之多，凱美、禾伸堂、信昌電和蜜望實均漲 1% 以上。

元大投顧指出，美國祭出 2000 億美元的關稅將在明年的 1 月 1 日升至 25%，因此，美中貿易戰不能以利空出盡來解讀，僅可說是在這一段空窗期獲得舒緩，再搭配技術面跌深後反彈，電子股中雖蘋概股仍是市場的偏好所在，但 iPhone 新機銷售狀況尚有待檢視。

國泰證期研究部進一步說明，可留意的是，台灣國際智慧能源周在台北南港展覽館開展，加上新日光、昱晶和昇陽科 3 家太陽能廠商合併而成的「聯合再生能源」即將於 10 月 1 日掛牌，儘管產業供過於求不變，短線仍有技術面延續反彈的機會。