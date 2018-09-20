安倍3連任日本首相 朝修憲目標邁進 、與美貿易關係為挑戰

日本自民黨 20 日舉行總裁選舉，安倍晉三以總票數 553 票之姿，壓倒對手石破茂的 254 票，成功三連任執政黨領袖，將續任日本首相，任期為 3 年，到 2021 年 9 月為止。

本屆自民黨總裁選舉共有 810 票 (國會議員 405 票、地方票 405 票)，安倍以 553 票 (國會議員 329 票、地方票 224 票) 贏得本次選舉，競爭對手前國防部長石破茂獲得 254 票。

由於自民黨是日本第一大黨，在國會擁有多數席次，當選該黨總裁的人選將成為日本的首相，安倍將有望成為日本執政時間最長的首相。

在過去的 6 年中，安倍和他的內閣得到了民眾的大力支持，8 月份時，《日經》進行民意調查，安倍內閣獲得 48% 的支持率，而 42% 的人則表示不支持。然而，安倍多年的執政之路並非一帆風順。

近年來，安倍政府受到政治醜聞的影響，包含森友學園以極低價格取得國有地，安倍的妻子安倍昭惠為該籌備中小學的名譽校長，使當時支持率暴跌至 40% 以下，不滿意率高於 50%。

但目前注意力已轉移到安倍上任任期未能完成的事項，安倍連任後預期重要事項為在 2020 年前完成修憲的計畫，選舉之後，安倍向自民黨表示，「我想和你們所有人一起解決憲法改革問題」。

目前的日本憲法在 1946 年 11 月 3 日頒布，並於 1947 年 5 月 3 日生效，自那之後，日本憲法未再進行任何修正。

另一方面，安倍面臨來自川普的貿易挑戰，日本與美國的貿易順差為 690 億美元，接近 2/3 的出口為汽車，川普政府正在尋求對日本進口車輛加徵關稅的可能性，恐會傷及日本出口。

此外，日本人口迅速老齡化，使社會福利支出上升，加上日本龐大的公共債務，皆使日本政府在財政上倍感負擔。日本政府預計明年 9 月將銷售稅從 8% 調升至 10%，使日本的社會福利體系更具可持續性。

而針對天災的部分，安倍表示將加強基礎設施的建造，使日本更能對抗天災，但此舉預期將使政府更難控制赤字。