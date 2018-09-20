美中貿易緊張升級 在中國外企高層備感壓力

美中貿易緊張局勢本週加溫，處在爭端前線公司的高層，依舊擔心接下來局勢會如何演變。

美國川普政府在亞洲時間週二宣布，將對 2000 億美元中國進口商品加課 10% 關稅，幾小時後，北京也宣布了 600 億美元的報復行動。

在中國的美國商會主席 William Zarit 說：「這一輪關稅將對美國公司造成更大的損害。」

在中國天津，19-20 日正舉行 2018 年世界經濟論壇 (夏季達沃斯論壇)，與會企業高層有些人看起來很放鬆，有些人擔心，而有些人則希望局勢朝最好的方向發展。

可口可樂：朝本土品牌努力

可口可樂 (KO-US) 在中國的負責人 Curtis Ferguson，對公司在中國的發展不感到煩惱，他的供應鏈都依賴本地，他認為，中國不會抵制消費可口可樂，應對美中貿易緊張升溫，因為可口可樂已經愈來愈被視做「本土品牌」。

他表示，可口可樂在中國有 5 萬名員工，絕大多數都是中國人，如果針對他們行動，反而會讓這些工作處於危險之中。

但 Ferguson 仍擔心未來的發展。他說：「經商不喜歡不確定性，我們希望自由貿易。我不知道事情會變得多糟。」

他表示，實際上所有加課關稅的做法，對企業來說都是壞消息。

全球供應鏈均受影響

除了關稅之外，這些企業擔心，中國可以找到其他方法，增加這些跨國公司經營的難度。根據美國商會最近的調查顯示，在中國經營的美國公司表示，已經出現愈來愈多的障礙，包括海關延誤和監管機構的更多檢查等。

日本飲料集團三得利執行長 Takeshi Niinami 表示，貿易戰對公司的底線構成直接威脅。他在週三的小組會議上說，他們在美國投下巨資，生產波本威士忌並出口到其他國家，目前面臨進口到中國及歐盟的關稅。

Niinami 說，在美國到處點火之下，全球供應鏈都受到影響。

仍有長路要走

貿易專家預計，美中的爭端將轉化成為持久戰，要達成協議，還有很長一段路要走。

智庫亞洲協會政策研究所副總裁 Wendy Cutler 表示，最終還是要透過談判，取得一個解決方案。他指出，雙方都需要更多的靈活性，最終中國可能要減少許多產業政策，美方認為，如此也有助於解決竊取智財權問題。

可口可樂的 Ferguson 提出了一種更新的看法，希望增加雙方的靈活性。

他表示，川普似乎總是利用 Twitter 對外發言，他應該和習近平交換微信帳號，以更貼近「中國模式」，來和習近平對話。