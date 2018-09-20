六大類商品受貿易戰影響 陸商務部：盼美方拿出善意解決問題

美中貿易戰持續升級，中國商務部今 (20) 日表示，美國對中國擴大加稅規模，估計將對 6 大類商品造成影響，希望美方拿出誠意、善意，解決兩國之間的貿易問題。

中國商務部發言人高峰週四於例行記者會中指出，美國週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品加徵關稅，中國正在進行影響評估。

高峰說，初步看來，受到影響的商品，包括機電、輕工業、紡織、化工、農產品與藥品等 6 大類；其中，外資企業占比近 5 成，由此可見，美國的單邊、保護主義，不僅傷害了中美兩國企業及消費者利益，還危及全球供應鏈安全。

高峰稱，中國政府將採取一系列措施，協助企業應對可能的困難與挑戰，具體作法包括縮短通關時間、降低通關費用等。

高峰呼籲，希望美國拿出誠意、善意，妥善解決中美之間的貿易問題。

他強調，中國採取的反制措施，都是被迫的，完全是為了維護中方正當權益與全球貿易秩序，與美國的國內政治無關。

美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

面對美國的關稅攻勢，中國不甘示弱，於週二宣布，自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

中國國務院關稅稅則委員公告寫道，如果美方進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公布。