日本首相安倍：「無論如何」都將調升日本銷售稅至10%

《日經新聞》週二 (4 日) 報導，日本首相安倍晉三誓言，明年「無論如何」都將上調銷售稅，將採取措施以緩解稅率調升對消費所造成的衝擊。

安倍所屬的自由民主黨在去年贏得眾議院的選舉，當時的政見承諾為調升銷售稅稅率，使日本的社會福利體系更具可持續性。安倍接受《日經》採訪時表示，「我們必須透過各種方式實現此目標」。

日本政府預計在明年將銷售稅從 8% 加升至 10%，日本國會早在 2012 年 8 月即通過上調銷售稅的提案，當時計畫在 2014 年 4 月將稅率從 5% 提升至 8%，並在 2015 年 10 月將稅率進一步上調至 10%。

但在 2014 年上調消費稅後，日本經濟收縮陷入衰退，因此安倍決定暫緩 2015 年調升銷售稅的決策，但在歷經兩次延緩後，安倍此次展現務必調升稅率的決心。

一些分析師警告，明年預期的銷售稅調升，可能會損害已經很脆弱的私人消費，並且因 2020 年東京奧運所帶來的建築熱潮，可能在明年開始逐漸消退。安倍表示，將稅率從 8% 調升至 10%，預期帶來的影響將小於上一次調升稅率時的影響，此外，他指出，政府將採取措施緩和消費下滑的問題。

通膨目前尚未達到日本央行 (BOJ) 的 2% 的目標，但針對日本政府是否可停前宣布通貨緊縮 (deflation) 已結束，安倍表示，決定的關鍵為就業增長。安倍說道：「日本可能尚未實現 (日本央行) 的通膨目標，但我們真正關注的重點為就業。」

受益於強勁的出口與資本支出，日本經濟正展現大戰後最長的擴張期，失業率亦下滑至接近充分就業水平，今年 7 月失業率，年減 0.3%。

日本 7 月的整體消費者物價指數 (CPI) 年增 0.9%，但升幅不如市場預期的 1%，不到 2% 目標水平的一半。日本公司擔心，在此時提升銷售價格，將會嚇跑對價格敏感的消費者。

另一方面，日本財務大臣麻生太郎週二 (4 日) 表示，明年的財政預算可能將達 102 兆日圓 (9180 億美元)，因人口老化問題須強化社會福利，此外，有鑑於來自中國和北韓的挑戰，國防預算將增加至 5.3 兆日圓。