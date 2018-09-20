400G交換器明年Q2量產晚於預期 智邦盤中暴跌逾8%

智邦 (2345) 第四季展望樂觀，因應訂單成長及美中貿易戰已規劃在台擴廠，法人看好今年 EPS 約 5.6 元，明年上看 6.2 元，維持年年創新高表現。不過，400G 交換器晶片現在才穩定，要達到有量的布建，要到明年第二季，時程較市場預期晚，今日盤中股價大跌逾 8% 破 90 元，創下近兩個月新低。智邦下半年業績轉強，8 月營收甚至衝破 40 億元創新高，總經理李志強 19 日在法說會指出，上半年遇到比較大供應鏈挑戰，一些需求慢慢延遲，第三季供應上比較解決，該有的布建需求就出來，只是時間向後推移，也樂觀看第四季營運。



李志強表示，100G 今明年仍會是主流，400G 布建牽涉範圍大，如光纖模組這部分的困難度比較高，目前晶片已經穩定了，可以提供一些產品給客戶開發，但要達到有量布建，預估要到明年第二季之後。



5G 基地台建設將於 19 年開始佈建，電信用戶為加速資料處理效率與傳輸速度，逐一升級區域性機房用交換器產品規格，待交換器晶片今年底量產後，大型資料中心將從明年開始導入 400G 交換器產品，成為業績成長的重要推力。法人預估，智邦明年營收可望成長 18% 至 478.08 億元，EPS 上看 6.2 元。



至於今年營運，雖然 400G 大量布建時程較市場預期的第四季晚，不過，受惠資料中心及 ODM 進入出貨旺季，智邦 8 月營收以 43.19 億元創新高，預估第三季營收有機會衝破 110 億元，刷新歷史紀錄，EPS 約 1.35 元。第四季營收可望維持百億元之上，全年 EPS 上看 5.6 元。