中國共享單車退燒 桂盟業績受波及 汽車部門業績拚增雙位數

受到中國共享單車需求衰退影響，身為共享單車供應大廠桂盟 (5306) 業績也受到波及，法人表示，今年共享單車整體需求較去年減少 70%，雖桂盟今年出貨共享單車的零件單價倍增，但在出貨量大幅減少下，也使第二季共享單車營收腰斬，而相較去年第三季，今年第三季在共享單車業績仍將衰退。在新興市場部分，法人指出，由於桂盟對新興市場出貨是以美元收款，在印尼、巴西等新興市場幣值兌美元仍處貶值趨勢下，也將影響非共享單車及機車鏈條在新興市場的出貨動能，而目前桂盟在機車事業目前以新車為主，下半年則將持續增加修補比重， 調整營運結構。
此外，法人看好，汽車事業將為桂盟明年動能較佳的部門，桂盟目前在正時系統包含吉利、長城等客戶，皆陸續推出新車款；而車庫門事業，則受惠於中國採購中心擴大，及現有客戶增加零件品項採購，皆可望帶動正時系統和車庫門業績年增 10-15%。
受到中國共享單車需求衰退影響，身為共享單車供應大廠桂盟 (5306) 業績也受到波及，法人表示，今年共享單車整體需求較去年減少 70%，雖桂盟今年出貨共享單車的零件單價倍增，但在出貨量大幅減少下，也使第二季共享單車營收腰斬，而相較去年第三季，今年第三季在共享單車業績仍將衰退。在新興市場部分，法人指出，由於桂盟對新興市場出貨是以美元收款，在印尼、巴西等新興市場幣值兌美元仍處貶值趨勢下，也將影響非共享單車及機車鏈條在新興市場的出貨動能，而目前桂盟在機車事業目前以新車為主，下半年則將持續增加修補比重， 調整營運結構。