因應美中貿易戰 智邦將在台擴產 400G交換器明年第二季量產布建

交換器大廠智邦 (2345) 今(19)日舉行法說會，法人聚焦 400G 交換器量產時程及中美貿易戰影響。總經理李志強表示，400G 要水到渠成，不是只是為了布建，現在晶片已經穩定，預估明年第二季就會大量布建。而美中貿易戰尚未看到訂單劇烈變化，但中國生產基地銷美的營收占比約 35%，因應中美局勢變化及訂單成長，已評估在台灣擴廠。上半年智邦合併營收約為 188.03 億元，較去年同期營收增加 8.14%；合併營業毛利為 34.17 億元，較去年同期減少 2.48%；合併營業利益為 13.97 億元，合併稅後淨利為新台幣 13.19 億元，EPS 為 2.38 元。



下半年業績轉強，8 月營收甚至衝破 40 億元創新高，李志強指出，上半年遇到比較大供應鏈挑戰，一些需求慢慢延遲，第三季供應上比較解決，該有的布建需求就出來，只是時間向後推移，也樂觀看第四季營運。法人則預估，第三季營收將破百億元，上看 105-110 億元，第四季有機會維持在百億元之上。



李志強指出，美中貿易戰尚未看到訂單劇烈變化，關稅的問題有辦法處裡解決，不會造成需求劇烈變化。目前中國生產基地直接進入美國的比重約 35%，要處理的是這部分，加上生意需求一直有擴產規劃，現已經確定會在台灣擴廠。



至於 400G 交換器，李志強表示，從系統觀點看已經蠻穩定的，夥伴也根據設備開發軟體應用，但 400G 布建牽涉範圍大，如光纖模組這部分的困難度比較高，目前晶片已經穩定了，可以提供一些產品給客戶開發，但要達到有量布建，預估要到明年第二季之後。李志強強調，400G 布建是水到渠成，不是只是為了布建。