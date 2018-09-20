歐系外資調降目標價＋9月營收轉趨保守 大立光股價陷苦戰

大立光 (3008) 近日消息不斷，今天歐系外資報告表示，儘管目前尚未看到 iPhone 訂單調整，但因 iPhone XS Max 價格高於預期，可能會不利大立光，將目標價及獲利預估調降。而大立光此時也對 9 月營收轉趨保守，主要受到部分客戶需求較弱所致。根據歐系外資報告指出，由於 iPhone XS Max 價格高於預期，可能會讓舊型號及 XR 需求增加，較不利大立光，因此調降大立光目標價及獲利預估，目標價由 5700 元降至 5100 元，但維持「優於大盤表現」評等，今年至後年每股盈餘預估，降幅 5-10%。



大立光自結 8 月合併營收為 55.07 億元，月增 3.34%，年增 9.73%，為去年 11 月以來新高；累計前 8 月合併營收為 319.96 億元，年成長 1.26%。



原本大立光預估，9 月與 8 月營收相當，不過目前來看，大立光對 9 月營收開始轉趨保守。大立光表示，由於有些客戶需求較弱，能否維持原來的 9 月與 8 月差不多，仍待觀察。



大立光近期股價疲弱，在 4000 點關卡失守後，今天止跌反彈，盤中站回 3900 元關卡，能否真正止跌，外資及法人何時轉為買超為關鍵。