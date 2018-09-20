遲未遵守歐盟消費者規則 臉書或面臨制裁

歐盟消息人士週三 (19 日) 表示，臉書 Facebook (FB-US) 可能面臨制裁，因為它尚未遵守歐盟消費者規則，而訂房網 Airbnb 已根據監管要求做出必要的變更。

據了解，歐洲的在線平檯正面臨著壓力，因為它們主導的地位和反競爭商業行為導致了一些公司的巨額罰款，而隱私和消費者的擔憂也加劇了這種情況。

在歐洲司法專員 Vera Jourova 告知臉書和其他科技公司將其用戶條款與歐盟消費者法律保持一致的 7 個月後，臉書還是尚未解決她的擔憂。消息人士稱，臉書的進展有限，而延續的時間過長。

Jourova 之前表達了對公司責任，以及用戶如何了解刪除內容或合同終止的擔。在歐盟內部的 28 國成員國裡，消費者保護當局有權對公司違反歐盟規定進行罰款，而臉書之前曾表示它會與歐盟當局合作修改其條款，並確保更高的透明度。

歐盟委員會對 Airbnb 的更改，是對消費者更清楚的說明預訂的住宿，是由私人還是專業人士提供，以明確的方式提供價格細節，並為消費者提供更公平的條款。

Airbnb 成立於 2008 年，通過網站向希望將房屋出租給臨時旅客。Jourova 將於週四 (20 日) 召開新聞發布會。

臉書股價週三收盤上漲 1.72% 來到 163.06 美元。