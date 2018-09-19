〈臉書高層來台〉Facebook全球副總裁9/26來台 將首次與蔡政府會面

先前傳出 Facebook 高層將來台宣布最新合作案，而 Facebook 今 (19) 日也發出媒體邀請函，全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋 (Dan Neary) 確定將於下周三 (26 日) 來台，Facebook 將協助台灣品牌拓展跨境業務，將持續投入資源，擴大推廣「Made by Taiwan」計畫，據悉，唐立洋也將首次與總統蔡英文、經濟部長沈榮津會面。

「Made by Taiwan」為 Facebook 去年所發起的品牌推廣計畫，協助不論規模大小的台灣品牌邁向全球。Facebook 表示，過去一年裡，已攜手中華民國對外貿易發展協會培訓許多數位行銷領域人才，今年也將持續投入資源，擴大推廣「Made by Taiwan」計畫，盼能幫助更多台灣品牌在數位經濟的浪潮下，走向全世界。

唐立洋也將親自來台出席 2018 Made by Taiwan 活動，Facebook 將協助更多有意邁向國際的台灣品牌拓展跨境業務，也盼能在 2020 年，讓更多的台灣品牌與人才在國際上發光發熱，唐立洋也將與 Facebook 台灣及香港總經理余怡慧，分享 Facebook 對台灣市場的投入與未來展望。

除出席 2018 Made by Taiwan 活動，據悉，唐立洋也將率團與蔡英文、沈榮津會面，這將是 Facebook 高層首次與台灣政府會面，也可望宣布新的合作方案。