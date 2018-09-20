大麻瘋狂的背後：這個大佬又贏了

9 月 19 日周三，大麻股 Tilray 經歷大起大落，股價一度漲超 90% 後回吐日內半數漲幅，最終收漲 38.12% 報 214.06 美元。但以收盤價估算，Tilray 也已較上市發行價 17 美元上漲了將近 12 倍。

這一場「股價狂飆龍捲風」為西雅圖一家名不見經傳的基金 Privateer 捲來了一筆意外之財，而這家基金背後的投資人正是 PayPal 創始人、有「矽谷創投教父」之稱的 Peter Thiel。

FactSet 數據顯示，身為在美上市加拿大大麻生產及分銷商 Tilray 的大股東，剛剛成立八年的 Privateer 持有該公司 76% 的股份。周三的暴漲過後，其所持股份價值已經超過 120 億美元。若將 Tilray 未上市的一級股票也包含在內，該基金持股則增至近 7500 萬股，價值超過 150 億美元。

根據 Tilray 此前招股書，Privateer 的三位聯合創始人——現 Tilray 首席執行官 Brendan Kennedy 及 Michael Blue、Christian Groh——共持有該基金所持全部 Tilray 股份中的 45%。截至美東時間周三下午 12:15，這一持股價值近 80 億美元。若三人股份均等，每個人的資產凈值都至少增加 26 億美元。

Privateer 網站資料顯示，該基金在 2014 年 12 月進行了 7500 萬美元的 B 輪融資，Peter Thiel 旗下 Founders Fund 正是通過此次融資成為了大麻行業的第一個機構投資者。

近來，大麻機會前景廣闊，增長領域也在不斷擴張。

Tilray 引用聯合國的數據稱，2017 年全球大麻市場（包括非法市場）的總價值估計為每年 1500 億美元，用戶估計超過 1.8 億。

雖然大麻一直以來被列為「毒品」之列，但在醫學實踐上其藥用高於毒害。對於其傑出的緩解疼痛和促進食慾效果，可謂癌症、艾滋病患者的福音——可以減少噁心和嘔吐、緩解疼痛，增加食物攝取以增強體質。並且全球各地的政策都在逐步的「鬆綁化」——例如澳洲推出的「麻醉藥物法規」規定，允許種植及生產醫用 / 研究用大麻產品。

快速消費品、酒精和煙草領域的企業對於大麻的興趣也在增加。全球飲料巨頭、「肥宅快樂水」可口可樂公司也在考慮進軍這一市場。

周二，加拿大媒體 BNN Bloomberg Television 引述多名消息報導稱，可口可樂公司正在與加拿大特許大麻生產商 Aurora Cannabis Inc. 進行「認真商討」，意在聯合開發大麻（Marijuana）飲料。知情人稱，雙方的商議「進展神速」。