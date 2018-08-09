意外！紐西蘭央行延長低利率前景 紐幣急貶

紐西蘭央行於今 (9) 日宣布，官方利率 (Official Cash Rate) 維持不變為 1.75%，該行表示，因看淡經濟增長前景，預計將維持歷史低點的利率水平直至 2020 年第 3 季，此看法比市場預期更鴿派，導致紐幣兌美元在早盤下跌近 1%。

紐西蘭央行於 8 月的聲明中指出，該國的 GDP 增長在過去幾年放緩，儘管財政和貨幣的刺激措施，以及淨出口帶動，在未來兩年經濟增長可望有所提升，但增長前景仍面臨下行風險。

此外，該行表示勞動力市場已變得很緊繃，市場顯示充分就業，但通膨仍低於 2% 的目標。因此，該行預測在 2020 年 9 月才會調升基準利率，比 5 月時的預測整整延遲了一年。

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 在聲明中表示，該行預期將維持低利率 1.75% 水平至 2020 年。他認為經濟增緩的情況可能持續更長的時間，商業信心不足將影響就業與投資決策。

央行鴿派的看法，使得紐西蘭幣 9 日上午兌美元重貶近 1%，截至台灣時間上午 10 時許，紐幣兌美元暫報 0.6668。

紐西蘭幣兌美元走勢

紐西蘭央行同時下修 2019 年經濟前景，將 GDP 增長從 3.1% 下修至 2.6%，部分經濟學家認為 GDP 增長將進一步走緩。

Capital Economics 的首席經濟學家 Paul Dales 表示，對於消費下滑與商業投資的下行風險問題，他們比紐西蘭央行更擔憂。央行升息的計劃時間大幅晚於市場預期，他認為在 2020 年 12 月前，基準利率可能都不會達到 2% 水平。