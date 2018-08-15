紐西蘭推出里程碑式房地產政策：禁止外國人買二手房

為了遏制海外炒家，紐西蘭政府拿出了一個辣招：禁止向外國人出售二手住宅。

周三，紐西蘭國會正式通過一項法律禁令，要求海外買家不得購買本國存量住宅。與其隔壁鄰居澳洲顯著不同，紐西蘭的海外買家禁令法案將住宅土地視為敏感領域。未經紐西蘭海外投資辦公室的同意，任何非居民或非公民均不得購買現有住宅。新法律旨在打擊住宅投機者。

對此，紐西蘭副財政部長兼總檢察長 David Parker 評論稱，這是一個重要的里程碑，表明政府致力於幫助更多紐西蘭人實現他們擁有住房的夢想。「這屆政府相信，紐西蘭人用於購買住宅的花費不應該高於那些富裕的外國買家。」

David Parker 還表示，外國買家現有房屋購買禁令將與解決紐西蘭住房短缺，以及住房擁有率下降問題的項目方案同步實施。「新法律將支持對新建住宅的投資，特別是在創新模式下人民可以買得起的公寓和住宅。該項目將幫助更多紐西蘭人實現住房夢想。」

不僅如此，紐西蘭政府的上述項目還支持對商業性房地產的投資，包括簡化用於商業目的的住宅購買的審批手續。

在紐西蘭總督同意之後，上述所有新法律和新措施的關鍵條款將立即生效。

至於那些確實需要購買住宅的外國買家，比如新移民，他們將需要說服紐西蘭政府，無論他們做什麼都會給這個國家帶來更大的好處，才有希望通過購房審批。他們需要向紐西蘭政府展示，要麼將土地更換成其他用途，要麼承諾增加住宅數量，然後用於出售，比如將原有的獨立房屋拆除，新建一棟公寓樓。

去年 10 月底，剛剛上任僅一周的紐西蘭女總理傑辛達 · 阿德恩（Jacinda Ardern）發聲明稱，將履行競選承諾，政府定於 2018 年年初實施新政，把購買住宅房屋定為「敏感」投資，將禁止非本國居民或公民的海外買家在該國購買二手房。

阿德恩出生於 1980 年 7 月 26 日，上任總理時年僅 37 歲，是紐西蘭自 1856 年以來最年輕的總理。

過去十年間，受移民和海外購房者大規模湧入的刺激，紐西蘭住宅價格飆升了 60% 以上。該國住房市場供應短缺，也施壓本國購房者，令國民住房擁有率下滑至 1951 年以來最低水平。

「我們相信，紐西蘭的住宅市場應該是為新西蘭人民設立的，而不是為了國際市場。」David Parker 在 8 月 1 日於國會發言時說，「這是我們與生俱來的權利。」

紐西蘭住房市場儘管銷售不算火爆，但房屋價格不但不跌，很多地區還在上漲。

根據新西蘭房地產協會（REINZ）的數據，6 月住房銷量月環比下跌 20%，年年增率跌 1.6%；奧克蘭月環比大跌 25%，但年增率基本持平。

當月，紐西蘭全國住宅中間價年增率增長 5.7%，從去年同期的 53 萬增至 56 萬澳元，創歷史最高紀錄。除奧克蘭住宅中間價年增率略跌 0.7% 外，全國其它地區中間價為 46 萬澳元，年增率增長 7%。其中，有三個地區中間價月環比創紀錄增長，惠靈頓增長 12.3%，懷卡托增長 11.7%，馬爾堡增長 11.4%。

按照年年增率增長計算，最強勁的地區為 Gisborne，增長 26.9%。其次是 Hawke』s Bay，增長 15.3%。