台股盤前－外資加大買超手筆 重返年線後 下一步劍指季線、月線

貿易戰利空鈍化，美股全面反彈，外資大舉加碼 106 億元，激勵台股昨 (19) 日強勢收復年線，站回 10800 大關，台積電、鴻海及大立光三王回神，帶動權值股一吐悶氣，台灣 50 成分股幾乎都收紅，展望後市，重返年線後，今天將挑戰季線、月線反壓。

台股昨天攻回 10800 點及年線大關，也一度收復季線，終場上漲 97 點，收在 10857 點。三大法人回頭買超達 130.86 億元，創 6 月 7 日以來買超新高，其中，外資買超力道最大、達 106.58 億元，投信 0.88 億元，自營商 23.9 億元。外資在台指期也拉高結算，淨多單增加 4258 口，為連二買，留倉淨多單增至 2 萬 8886 口。

美國公債殖利率跳漲、激勵金融類股攀高，再加上貿易戰疑慮暫時趨緩，道瓊、S&P 500 指數雙雙收漲直逼紀錄新高，其中，道瓊指數大漲逾 150 點；不過，Nasdaq 指數收低 6.07 點或 0.08% 。

今日看盤重點，大立光執行長林恩平與其家族成員將手中多達 6090 張持股，轉移至正在籌備中的茂鈺紀念股份有限公司，申讓股數占大立光目前股本逾 4.5%，是大立光掛牌以來，大立光林家首度申讓持股，引發市場疑慮。大立光表示，大股東此舉是為了永續持有，接下來就會看到茂鈺紀念股份有限公司出現在公開資訊觀測站的持股餘額彙總表中。今天反映在大立光股價將如何表現，值得關注。

市調機構 WitsView 表示，受惠於夏普自有品牌電視經營有成，以及索尼（Sony）與 VIZIO 兩大代工業務拉動下，鴻海旗下富士康將超越冠捷，登上 2018 年全球電視整機代工出貨龍頭寶座。

鴻海的好消息不僅於此，集團旗下健康科技事業群也不落人後，昨日宣布與威州花旗參協會、許氏人參簽署戰略合作協議，進一步擴展旗下自有品牌《鴻參》；同時，看好大陸市場，鴻海也與私募基金「厚樸」合資新公司，要在中國大陸大展拳腳。

整體來說，外資期現貨持續同步作多，由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連買兩天的動作，而期權淨多單加碼，有利於後續多頭反攻，技術面上，台股再度收復年線，目前在回補缺口呈現有撐下，短線上雖再度出現反彈，但未來還是要觀察短線能守穩在年線至季線區間，只要量能適度放大，台股可望緩步墊高。