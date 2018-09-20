車用螺帽出貨增 三星第三季EPS上看1.1元

車用螺絲螺帽廠三星 (5007) 因歐元兌台幣貶值，客戶缺乏釋出螺絲委外代工訂單誘因，今年螺絲月出貨量僅持穩，不過，螺帽伴隨客戶市場擴張成長，第三季出貨更將轉強，加上匯率有利，法人預估，單季 EPS 估逾 1.1 元，全年將突破 4 元，明年成長力道則端看歐元走勢及螺絲委外訂單是否增加。三星主要產品包括螺帽、螺絲，目前台灣螺絲廠全部屬車用，月產能一千公噸，螺帽月產能 5500 公噸，近幾年逐漸轉為車用，現非車用占比約 4%；馬來西亞廠主要產品為建築用螺絲，月產能 500~600 公噸。



三星目前主力產品為螺帽，產能已經滿載，主要成長是伴隨既有 OEM 客戶市場擴張而成長，各季出貨平穩，但第二季出貨量較低，第三季出貨量轉強。看好螺絲市場大於螺帽，三星近年來努力希望既有客戶能將螺絲代工釋出，不過，今年歐元對台幣貶值，缺少誘因，客戶委外速度放緩，目前平均每月出貨量約 885 噸，稼動率 9 成。



車用產品訂單能見度約 4~5 個月，法人預估，三星訂單能見度已經到明年 3 月，第三季在螺帽出貨量成長，及匯率有利下，法人預估，單季 EPS 估逾 1.1 元，全年將突破 4 元，營運將創今年高鋒，明年成長力道則端看歐元走勢及螺絲委外訂單是否增加，至少能持穩今年。

