〈房產〉房仲調查：近6成購屋者要靠長輩資助

現代人買房大不易，根據房仲業者最新調查，只有 41% 民眾，可以完全靠自己的能力買房，不需長輩幫忙；而有高達 9.7% 受訪民眾表示，需要長輩協助支付全額房價。

中信房屋調查結果顯示，有 21.7% 的民眾，需要長輩幫忙支付自備款與每月貸款本息；而需要長輩幫忙支付每月貸款本息，自己有能力付自備款的，則占 7.5%。需要長輩幫忙籌自備款，但不需要幫忙付貸款本息的民眾，有 20.1%。

以年齡層來分析，20-29 歲的民眾有 77.3% 買房需要長輩幫忙；30-39 歲的民眾有 70.1% 買房需要長輩幫忙，也就是不到 40 歲的年輕人，若想買房，有超過 7 成都需要長輩幫忙。

根據內政部最新公布的 2018 年第 1 季房價負擔能力指標，全國的貸款負擔率為 37.25%，而六都的貸款負擔率以台北市最高，來到 61.54%，等於每 100 元的家庭可支配所得，就有 61.54 元是要用來償還貸款。排名第二高的是新北市 52.3%，第三名是台中市的 39.31%，第四名是高雄的 33.5%，第五名是桃園的 33.13%，六都中貸款負擔率最低的是台南市 29.92%。

在全台六都之中，低於全國平均值的是高雄、桃園、台南。

中信房屋副總劉天仁指出，根據經驗，每月可支配所得，用於支付房貸的成數，以不超過 3 分之 1 較適當，否則會排擠其它生活品質；以此標準，台北市和新北市的貸款負擔率超過 5 成，房價所得比也超過全國平均值 9.08，分別來到 15 和 12.75，要為人生攢一間房子，可說是非常辛苦的。

相對而言，桃園、台南及高雄的貸款負擔率，低於全國平均值，在軌道交通愈來愈有利於通勤與移動的前提下，桃園的購屋負擔目前還在合理範圍，大台北民眾不妨放寬視野，用些許通勤時間換取房價空間，以及更寬裕的生活品質喘息空間。