信邦受惠綠能事業增長 8月營收14.71億元連6月創高

連接器大廠信邦 (3023-TW)8 月受惠綠能業務增長，帶動單月營收來到 14.71 億元，續創單月歷史新高紀錄，亦為連續第 6 個月改寫新紀錄，月增 3.18%，年增 21.07%。

信邦 8 月營收主要因綠能產業之銷售較 7 月成長 34.21%；至於醫療及健康照護、汽車及工業應用等產業銷售與 7 月持平；通訊及電子週邊等產業銷售，因受中國市場需求不如預期，較 7 月減少 11.81%。

信邦自 3 月起已連續 6 個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計前 8 月合併營收為 104.39 億元，較去年同期成長 15.32%，同樣為歷年同期高點。

累計信邦 MAGIC5 大產業累計前 8 月銷售，相較於去年同期呈現成長，醫療及健康照護 (Medical Health) 產業成長 26.17%；汽車 (Automotive) 產業成長 15.87%；綠能及節能 (Green Energy) 產業成長 37.84%；工業應用 (Industrial Application) 產業成長 6.46%；通訊及電子週邊 (Communication) 產業成長 7%。

就產品別銷售比重來看，目前信邦連接線組生產銷售佔集團營收 72.17%；連接器及零組件銷售佔 27.83%。