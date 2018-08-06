車用、工業銷售挹注 信邦7月營收再締新猷 連五月創新高

受惠於車用及工業產品銷售成長，信邦 (3023)7 月營收再締新猷，已連續五個月創單月歷史新高紀錄，達 14.25 億元，月增 1.62%，年增 17.96%；累計前 7 月合併營收為 89.69 億元，較去年同期成長 14.4%，也創同期歷史新高。信邦表示，7 月營收成長主要來自於汽車及工業應用，分別較上月成長 16.01%、11.92%，而在醫療及健康照護、通訊及電子週邊部分，則較上月成長 2.18% 及 6.68%；此外，綠能產業則因太陽能微逆變器客戶端的需求提前至 6 月，導致 7 月之銷售較 6 月減少 18.8%，但仍較去年同期成長 16.28%。



信邦指出，MAGIC5 大產業累計前 7 月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長 24.18%；汽車產業成長 14.31%；綠能及節能產業成長 32.31%；工業應用產業成長 5.27%；通訊及電子週邊產業成長 9.72%。



就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占信邦營收 72.31%；連接器及零組件銷售占 27.69%。在產業別的銷售分布，通訊及電子週邊產業占合併營收 29.79%；工業應用產業占 28.69%；綠能及節能產業佔 22.59%；汽車產業占 9.63%；醫療及健康照護產業占 9.3%。