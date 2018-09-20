【大慶證券】盤前分析－美科技股續弱 台股震盪整理



◆盤勢分析

在川普釋放談判善意下，投資人擔憂程度降低，避險需求下滑推升美十年期公債殖利率上升至 3.08%，股市轉而反應美國經濟成長，道瓊終場上漲 0.6%，續創收盤新高，但中美貿易始終懸而未解，影響 Nasdaq 指數收盤小跌 0.1%，壓抑股市上漲力道，美四大指數終場波動幅度均不足 1%。研判在中美貿易事件暫告一段落的情況下，市場展現多頭行情，在市場未出現新的系統性風險前，美股維持高檔震盪，道瓊指數以月線作為多空觀察指標。

川普透露仍不排除與中國達成貿易協議，加上中美兩國商品關稅稅率均較市場預期優異，美國四大指數全面走揚激勵亞股昨日表現亮眼，加上昨日適逢台指期結算，台股跳空走高，一舉收復五日線、十日線與年線指標，指數終場上漲 97 點，收在 10857 點，成交量達 1331 億元。從技術面來看，台股昨日呈現價量同增的格局，近期雖因國際股市而震盪，但指數守穩前三波低點，日 KD 指標也反轉向上，加上外資期貨多單加碼 7039 口，可見台股多方格局依舊不變，只是中美貿易戰遲遲未有結果，且指數上檔面臨月線反壓，在台股下周一中秋連假恐影響交投意願的情況下，研判台股將延續區間震盪走勢，在 9/12 前低 10667 點以及 9/3 前高 11097 點之間來回震盪。

昨日盤面族群幾乎全面反彈，但電子股氣勢不強，蘋概股僅台積電、鴻海以及可成、和碩、鴻準等少數個股表現較為亮眼，至於被動元件、矽晶圓、MOSFET 等漲價概念股如國巨、華新科、中美晶、嘉晶、穩茂也持續疲弱，甚至再創波段新低，顯示在國際情勢干擾以及籌碼依舊凌亂之下，電子股多方氣勢不足。反觀金融、傳產類股昨天扮演多方領頭羊，包含鋼鐵的大成鋼、世紀鋼、中鋼構，水泥的台泥、亞泥，以及塑化的台塑化，鞋材的豐泰、利勤等，表現均相當強勁，顯示在資金轉而流向傳產族群的情況下，營運展望佳的金融、紡織、塑化、食品，以及具有題材的生技、風電、鋼鐵族群將成為盤面多方資金青睞的焦點。

