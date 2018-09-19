美股盤中─指數漲跌互見 道瓊一度漲逾111點

中美貿易戰影響漸緩，今 (19) 日美股早盤，四大指數漲跌互見，道瓊工業指數一度大漲 111.19，其中波音 (BA-US)、Netflix(NFLX-US) 表現最佳，上漲逾 2%。

截至台北時間週三晚間 8 點 50 分左右，美股四大指數：

道瓊工業指數上漲 111.19，暫報 26358.15 點

那斯達克指數下跌 0.13%，暫報 7945.58 點

S&P 500 指數上漲 0.09%，暫報 2906.78 點

費城半導體指數下跌 0.01%，暫報 1368.75 點

特斯拉 (TSLA-US) 受到美國司法部展開刑事調查的衝擊，今日盤前交易下跌 0.18%，但開盤後上漲 0.59%。

由於中美貿易戰拉長為持久暫，對市場影響漸緩，波音 (BA-US) 今早盤大漲逾 2%；Guggenheim Partners 分析師認為 Netflix 訂戶成長表現，優於該公司估值，上調 Netflix(NFLX-US) 目標價，從 360 美元至 420 美元，受此消息激勵，該公司早盤亦大漲逾 2%。

經濟數據方面，美國 8 月新屋開工為 128.2 萬戶，優於預期的 123.8 萬戶，創近三個月新高、第 2 季美國經常帳赤字為 1015 億美元，也優於預期赤字。

美國總統川普週一 (17 日) 對價值 2000 億美元中國輸美商品加徵 10% 關稅，週二 (18 日) 中國也以牙還牙，對美 600 億美元商品加徵 10% 的報復性關稅。川普週三 (19 日) 向媒體表示，不排除美中兩國透過談判結束目前貿易戰的可能性，美國的協商大門永遠為中國開啟。

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，貿易關稅不僅是企業的主要關注點，也是市場參與者的主要關注點。川普對貿易戰的態度非常規能界訂，但美國經濟強勁、獲利穩健、消費者和投資者的信心仍然很高。