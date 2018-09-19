想投資還是享樂？買蘋果股票比買iPhone實際

Albright Investment Group 的創辦人 Victor Dergunov 於財經部落格《Seeking Alpha》撰文指出，儘管蘋果已是市值最高的美國上市公司，但其價值仍被低估，iPhone 的平均售價 (ASP) 表現有望高於分析師預期，蘋果其他事業體的表現亮眼。

蘋果 (AAPL-US)18 日股價變動不大，收於每股 218.24 美元，Dergunov 認為，以蘋果的獲利能力來看，目前股價仍處便宜水平，此外蘋果在服務業務部分的營收增長可期。

蘋果股價日線走勢圖

本益比與 PEG 指標

蘋果市值超過 1 兆美元，但其本益比 (P/E) 僅為 16，依照分析師預測，蘋果明年每股純益 (EPS) 有望增長 22%，將使該公司的 PEG 指標 (本益比相對盈利增長比率) 降至約 0.68，使蘋果股價目前看起來相對便宜。過去 4 季，蘋果的 EPS 表現平均比分析師預期高出 5.5%。

蘋果過去 4 季的每股純益表現

iPhone 的平均售價

Dergunov 指出，許多分析師對於 iPhone 的平均售價表現預測過度悲觀，去年第 4 季，iPhone 的 ASP 從 695 美元飆升至 796 美元，大幅高於分析師預期 737 美元。上一季度亦出現類似情況，分析師預期的 ASP 為 693.59 美元，但實際數字為 724 美元。

蘋果的 3 款新智慧型手機 iPhone XS/XS Max/XR，定價介於 749 美元與 1449 美元，Dergunov 認為，ASP 有望再度攀升。

iPhone Xs Max (右) 與 iPhone Xs (左)

蘋果其他業務表現

除了 iPhone 之外，蘋果在其他產品與服務的營收表現亦很優異，上一季非 iPhone 的營收達 234 億美元，服務業務的增長亮眼，營收年增達 31%。

蘋果各業務的營收佔比

另一焦點為蘋果的穿戴裝置，如智慧型手錶 Apple Watch、無線藍芽耳機 AirPods 與 Beats，這一部分的營收年增達 60%。「其他產品」的營收比分析師預期高出約 7000 萬美元，年增 37%。

CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 認為，新版的 Apple Watch 將幫助蘋果吸引更多新用戶，並進一步帶領這些用戶購買更多的蘋果產品 。

庫藏股回購與股利

除此之外，投資者可以期待蘋果將持續進行大規模的庫藏股回購，股利發送也將增加。蘋果在 5 月的財報會議中宣布，將擴大資本回饋計畫，除了原先的 2100 億美元庫藏股計畫，預計將額外投入 1000 億美元進行庫藏股回購，該公司在今年上半年的庫藏股回購達約 423 億美元。

蘋果的股利發送金額為全球公司中最高的，目前蘋果每年發出 141 億美元的股利，預計金額將持續增加。

布局 5G

蘋果新款 iPhone 沒有 5G 功能有利有弊，以使用者角度來看，這可能是部分用戶不急著升級 iPhone 的主因之一。而以投資角度來看，蘋果現在股價相對便宜，蘋果可能在 2020 年才會推出 5G 版手機，屆時蘋果投資者將可享受新一輪的 iPhone「超級週期」。