紐約匯市—新興市場貨幣回穩 美元小跌 英鎊隨消息面波動

美元指數週三 (19 日) 略微下跌，部分壓力來自新興市場貨幣回穩，而中國也重申不會將人民幣用作貿易戰的武器。美元指數下跌 0.18% 至 94.05，本週以來跌幅達到 0.4%。

英鎊波動加劇

英鎊兌美元週三波動較劇，早盤呈現升勢，主要是由於通膨高於預期，一度推升英鎊兌美元至 1.3214 高點。

線上交易平台 Infinox 交易主管 Jacob Deppe 表示，就在一週前，英國再次升息的前景聽起來很遙遠。不過現在 CPI 為 2.7%， 遠高於英格蘭銀行的 2% 目標值，提高了升息的機會。

但倫敦時報報導，英國首相梅伊 (Theresa May) 將拒絕歐盟關於愛爾蘭邊境的新提議，這使英鎊轉折向下，貶至盤中低點 1.3098 美元。

英鎊波動大 (圖表取自雅虎財經)

多空來回衝擊之下，英鎊兌美元週三報 1.3146 美元，較週二紐約時段的 1.3147 美元微跌。歐元兌美元上漲 0.06%，報 1.1674 美元。

土耳其里拉回升

新興市場土耳其里拉走強，因為投資人對週四財政部長 Berat Albayrak 將宣布政府中期經濟計劃抱持期待，帶來美元壓力。美元兌里拉匯率下跌 1.69% 至 6.2690。

Albayrak 承諾，在 2021 年的 3 年計畫中實現「現實的宏觀目標」和「正確的行動計畫」。他還承諾採取儲蓄措施，並表示打擊通貨膨脹和經常帳戶赤字是優先事項。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 資深新興市場策略師 Guillaume Tresca 表示，政府需要公布具體細節，說明應採取哪些措施，來解決土耳其的經濟問題。

美元兌加元小跌

加元受到油價上漲的支撐，但有報導稱，美國與加拿大的貿易協議本週不太可能達成，也影響走勢。美元兌加元下跌 0.32% 至 1.2933 美元。

其他方面，日本央行維持貨幣政策不變，並重申利率將在「較長時間內」保持超低水準。美元兌日圓匯率小幅走弱，報 112.25 日圓。

在貿易戰方面，中國總理李克強重申，中國不會將人民幣貶值作為工具，為人民幣提供了一些支持。離岸美元兌人民幣報 6.8606 元人民幣，與週二相比變化不大。