味全強調食材及培養人才 連3年推學生新品開發賽 法人估Q3轉虧為盈

味全 (1201) 近年努力強調簡單食材及食安，同時積極培養食品人才，連續 3 年舉辦學生新品開發競賽，今年打造升級版 PK 擂台，以最嚴格標準及最貼近消費市場的角度評選出冠軍隊伍；由來自實踐大學的「百花妍選」奪得本屆冠軍；而味全第二季受匯兌損失影響，終止連五季獲利，但上半年每股仍賺 0.12 元；第三季適逢飲料旺季，法人預估第三季可望轉虧為盈，再度回到獲利局面。味全指出，此次獲勝的實踐大學「百花妍選」團隊，該團隊的氣泡優酪乳在各方面已經符合上市的水準，且團隊們充份發揮斜槓 (Slash) 精神，整體表現超乎以往的參賽隊伍，除獲得冠軍獎盃，也獲得 50 萬獎金。



味全指出，味全學生新品開發競賽是目前唯一依照業界新品開發流程，從 0 到 1 做出包裝產品的實戰競賽，除各項關卡比照業界標準外，決賽作品還需經過食品安全檢驗及消費者市調的考驗，短短三個月，在業界導師全程輔導下，讓學生磨出實務經驗。



味全董事長陳永清表示，味全公司近幾年推出像農榨、萬丹等訴求在地食材的產品廣受消費者喜愛，因此希望藉由這項競賽，將味全開發產品「真食材，簡單最好」的 know how 與堅持傳遞給年輕世代。未來也將持續投入資源舉辦，期待能給予更多年輕人舞台，也替味全的未來培植更多優秀的人才。」



今年競賽主題延續往年「台灣好味到」，鼓勵學生認識並挖掘台灣在地食材。過程中參賽學生不約而同觀察到台灣水果、稻米過剩現象，藉此競賽機會賦予台灣農產新生命。