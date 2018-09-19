中租-KY 9月業績可望彈升 年底旺季營收將創高峰

中租 - KY(5871) 主要經營業務為設備融資租賃與原物料分期等業務，歷經今年第三季低點，9 月營收可望彈力回升，年底進入旺季，營收有機會再創高峰。中租放款地區的比重為台灣 55%、中國 32%、東南亞 14%，其中中國、東南亞的租賃滲透率仍低，是未來的發展重點。中租 8 月營收新台幣 42.1 億元，月減 1.0%，但較去年同期增加 18.5%，主要原因是今年第三季貿易融資有提前至第二季的狀況。



根據以往經驗每年 7、8 月兩個月多為中租第三季營收低點，而 9 月營收呈現月成長機會高，年底進入旺季，估計營收將再創高峰。



中租目前各地區資產品質維持良好，費用率維持低檔，下半年約還有 1,000~2,000 萬人民幣入帳，挹注獲利表現。



近期中國經濟受中美貿易戰影響，雖然中租的客戶中對美國出口曝險的比重低，但將影響中租放款擴張力道。法人估計，中租明年獲利還是能因中國租賃滲透率提升保持成長態勢。