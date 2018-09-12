華碩首款電競手機將在台首發上市 助攻Q4業績

華碩 (2357) 旗下電競品牌 ROG 玩家共和國週三 (12 日) 宣佈，首款電競手機「ROG Phone」將在台首發上市。其中，512GB ROM 版本的售價 31990 元，預計 10 月下旬上市的 128GB ROM 版本則定價 26990 元，將助攻第四季華碩電競業績。



近日華碩公告 8 月業績，單月品牌營收達 310.8 億元，雖較上月有逾兩成的增幅，但年減 10%。



日系外資則在其備忘錄中指出，其 7、8 兩個月品牌營收累計共 576 億元，僅達成該機構對第三季營收預估的 58%，因此對其下半年營收與利潤率均保守以對，給予落後大盤的評等。



不過，華碩致力於智慧型手機業務市佔的擴張以及利潤率的提升。這次推出高單價的電競手機，因在產業中屬先行者，試水溫的意味濃厚，法人持續觀察後續銷售表現。



華碩指出，ROG Phone 512GB ROM 版本將自 9/20-23 於全台華碩行動通訊專賣店、三創 ROG Store 與華碩體驗店、遠傳、台哥大指定門市與各大電商平台預購，10/1 起各大電信開賣。