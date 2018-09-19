中國人社部稱社保費征收體制改革總體不會增加企業負擔

中國人力資源社會保障部等四部門周三表示，改革社會保險費征收體制總體上不增加企業負擔，將抓緊研究提出適當降低社保費率的政策措施；各地征收體制改革工作正處於準備階段，堅持只變更征收主體，原有政策繼續保持不變、不自行組織開展清欠工作的原則。

人社部網站周三刊登人社部和財政部、國家稅務總局、國家醫療保障局相關負責人答記者問稱，統一社保費征收主體，將提高社保費征收效率，有利於促進各類企業職工參保繳費，更好地維護職工權益，為降低社會保險費率、減輕企業及職工繳費負擔創造有利條件。

根據2018年7月20日中辦、國辦印發的《國稅地稅征管體制改革方案》，社會保險的征收工作自9月1日起將逐步轉至稅務部門統一進行，於2019年1月1日正式實施。

“在社保征收機構改革到位前，要一律保持現有征收政策不變，不得自行組織開展以前年度的欠費清查，確保征管有序，工作平穩。”相關負責人稱，要遵循弄清接好歷史欠費賬目，穩妥處理好歷史欠費問題，確保平穩有序實施征管職責劃轉。

負責人介紹，截至今年8月底，全國企業職工基本養老保險、職工醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險基金累計結余分別為47,264億元、17,392億元、5,712億元、1,734億元、558億元，各項社會保險基金總體運行平穩。

周二召開的中國國務院常務會議表示，在當前國際形勢錯綜覆雜情況下，要進一步激發市場活力，一個關鍵舉措是要加大簡政減稅降費力度，要把減稅降費措施切實落實到位，同時要抓緊提出降低社保費率方案，與征收體制改革同步實施。

中國國務院辦公廳此前發布國稅地稅征管體制改革方案，要求堅持整體設計、分步實施，采取先掛牌再落實“三定”規定，先合並國稅地稅機構再接收社會保險費和非稅收入征管職責。

路透北京9月19日

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