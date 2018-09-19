營業費用攀升 摩根大通下調臉書EPS、目標價格

摩根大通 (JP Morgan) 的分析師預期社群媒體巨擘臉書 (FB-US) 營業費用將增加，於週二 (18 日) 下調該公司明年與後年的每股純益 (EPS) 預測，同時下修目標價格。

摩根大通的分析師 Doug Anmurth 將臉書的目標價格從每股 205 美元下調至 195 美元，但其重申對臉書「優於大盤」的評級，18 日臉書股價小跌 0.17%，收於 160.30 美元。

臉書股價日線走勢圖

Anmurth 於報告中指出，臉書在 7 月時表示，營業利潤率在幾年內可能會降至 35% 左右，因為在安全性和內容審查部分的投資增加，臉書 2018 財年第 2 季的營業利潤為 44%。摩根大通認為，臉書 2019 財年的投資費用可能會高於共識預期。

使用者對於安全隱私的擔憂使臉書的營收前景受限，臉書必須在安全營運方面不斷增加投資，但營業利潤無法立即提升。此外，該公司每月約有 22.3 億活躍用戶，在龐大平台上，控制不當言論與錯誤訊息相當耗費資源。

該分析師預期，臉書 2019 財年的營業費用增長率將從 33% 攀升至 40%，2020 財年將從 24% 升至 25%，以通用會計準則 (GAAP) 計算，摩根大通將臉書 2019 財年的每股純益下調 6% 至 7.40 美元，2020 財年的每股純益則下修 5% 至 8.43 美元。

另一方面，摩根大通分析師預期，臉書將投資更多於創新領域，例如 AR/VR，以及區塊鏈與支付系統。