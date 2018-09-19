傳藥明康德遞件申請港股IPO 計劃集資港幣78億元

藥明生物 (2269-HK) 母公司、大陸製藥及醫療器械研發公司藥明康德 (603259-CN) 昨 (18) 日向港交所遞件申請上市，彭博引述知情人士指，該公司這次 IPO 集資額可能超過 10 億美元 (約港幣 78 億元)，藥明康德駐香港代表對此表示「不予置評」。摩根士丹利、華泰金融及高盛為聯席保薦人。

據初步招股文件，以 2017 年總收入計，藥明康德為亞洲最大藥物研發服務平台，今年上半年營收達人民幣 44.09 億元，年增 20.3%，利潤急增 66.8% 至人民幣 13.04 億元；毛利率受人民幣兌美元匯價影響，下降至 3.4 個百分點至 39.8%。

至 2015 年、2016 年及 2017 年底止，藥明康德全年收益分別為人民幣 48.8 億、61.1 億及 77.7 億元，大部分收入來自中國區實驗室服務及受委託生產藥物 (CMO)/ 受委託研發藥物 (CDMO) 服務；去年淨利潤為人民幣 13 億元，年增 15.6%。

藥明康德計劃將這次集資所得用於擴大中國、美國及香港等全球所有業務單位的生產力及能力；收購 CRO 及 CMO/CDMO 公司；投資及培育保健業界有創新業務模式且有增長潛力的公司；開發高端科技；償還銀行貸款等。

藥明康德於 2007 年曾在紐交所上市，2015 年完成私有化退市，經重組後成立的 Biologics Holdings(BH) 持有藥明生物 75.43% 股權。

該公司今年 5 月以上市價人民幣 21.6 元在上交所掛牌，為 A 股「獨角獸」第一股，上市後經過連續 16 日的漲停，股價報人民幣 129.91 元，累漲 5 倍之多。該股最高曾飆至人民幣 138.87 元，昨 (18) 日收盤報人民幣 85.75 元，仍比上市價高近 3 倍。

截至今 (19) 日發稿，報人民幣 85.4 元，跌 0.41%。