鎳資源國際(02889-HK)再陷入被除牌危機

鎳資源國際(02889-HK)公布，於今年9月12日到期與應付的優先債券本金金額約4887.4萬元及利息金額約295.7萬元，在到期日超過5個工作天仍未全數支付該等金額，此未能支付將構成優先債券及可換股債券項下的違約事件。至今日，公司尚未支付該等金額。根據債券信託契約，該公司有責任支付基於上述過期金額之附加違約利息。截至今年年9月12日，債券違約利息合共約1億元已計提為應計利息的其中一部份。

截至今年9月12日，優先債券之未償還本金為3.9億元及應計利息約為2.4億元；可換股債券未償還本金為4677.5萬元及應計利息約為2999.5萬元；及10%債券未償還本金約為2840萬元及應計利息為1287.1萬元仍未償還。

此外，德意志信託(香港)有限公司作為債券持有人之信託人，尚未作出任何要求立即清還10%債券。該公司已於今年5月24日向香港高等法院及開曼群島大法院提交召開計劃會議之申請。聯交所於今年7月3日發出信函予該公司，指上市委員會不滿意該公司已完全達到上市(覆核)委員會決定信件中所列條件。由於該決定產生的不確定性，原定於今年7月3日和今年7月10日分別於開曼群島大法院及香港高等法院開庭之有關債務安排計劃聆訊已休會，並將取決於覆核聆訊之結果。

該公司於去年1月進入除牌程序的第三階段，上市(覆核)委員會於於去年12月5日覆核聆訊後，決定擱置取消公司上市地位，現在該公司又陷入被除牌危機。

公司繼續停牌。

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