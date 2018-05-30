藥明康德IPO也有大量棄購 助攻承銷商「躺賺」人民幣3000萬元

中國政策轉向「新經濟」，擁抱新經濟和獨角獸將成為資本市場的大勢所趨。近期獨角獸藥明康德、工業富聯、寧德時代、邁瑞醫療等企業上市，均備受矚目。已開放申購的藥明康德、工業富聯均遭瘋搶，但也都出現大批棄購。

以藥明康德來看，據《金融界》報導，回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率約為 0.061%。而股價表現未讓投資人失望，截至 29 日，股價連續 16 日漲停，中一籤大賺近人民幣 11 萬元。

但同時間也網上投資人棄購，據藥明康德披露的 IPO 發行結果，網上投資者放棄認購數量為 32.28 萬股；網下投資者放棄認購數量為 5634 股；累計棄購數量為 32.84 萬股，棄購金額高達人民幣 709.4 萬元。

申萬宏源研報指出，藥明康德網上棄購量較高的主因，可歸咎於獲配所需資金額較高，相對於網下投資者，參與網上申購的投資者以中小資金量為主，其中不乏個別投資人，因不能及時湊足足額資金而導致認購失敗。

同樣的情況也出現了工業富聯的發行上面，數據顯示，網上投資者放棄認購數量為 217 萬股；網下投資者放棄認購數量為 116 萬股；累計棄購數量為 333 萬股，棄購金額近人民幣 4590 萬元。

由於網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，故而藥明康德遭棄購的部分由華泰聯合證券、國泰君安證券「承擔」。而按照昨天一籤賺人民幣 10.83 萬計算，華泰聯合證券「躺賺」人民幣 3201.348 萬元紅包；國泰君安證券賺人民幣 355.224 萬元。