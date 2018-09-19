三陽新北三重標準化展間開幕 全台15間斥資近10億元

三陽 (2206) 旗下南陽實業宣布，屬 HYUNDAI 現代汽車品牌理念重要一環的 GDSI(Global Dealership Space Identity)標準化展間，已陸續完成高雄博愛、北台南、台中西屯、中壢以及新北中和，目前已於全台開設 15 間 GDSI 展間，總投資金額近 10 億元。南陽表示，為提供在地化、精緻銷售品質與強化客戶服務體驗，全新新北三重 GDSI 展間也於 18 日開幕，服務範圍涵蓋蘆洲、大三重地區，年底前將再陸續完成斗六、台南、內湖、北投等展示中心，持續推進與國際接軌的服務腳步。



三陽一面更新展間，一面加快內湖閒置土地開發進度，原南陽交車中心即將開發規劃，預計明年申請建照。