三陽米蘭車展將展四款電動機車 估今年業績較去年微增

三陽 (2206) 積極朝電動機車發展，預計下半年於米蘭機車展展出 4 款電動機車，明年將可開始量產銷售。對於今年業績，三陽指出，今年全球機車外銷量將可成長 7-8%，內銷則增加 3%，全年業績將可較去年微幅成長。三陽今年上半年合併營收 161.9 億元，年增 0.54%，其中機車貢獻 106.59 億元、年增 4.63%，汽車貢獻 51.28 億元、年減 6.9%，機車外銷表現較內銷來得亮眼，累計上半年稅後純益 4.85 億元、年增 4.31%，每股稅後純益為 0.59 元。



儘管下半年受到美中貿易戰以國內大選因素影響，導致機車及汽車市場觀望氣氛濃厚，但三陽指出，將積極調整體質，加上高單價機種挹注，估今年營收可望較去年微幅成長，毛利率則維持去年水準。



三陽指出，三陽開發的電動機車採取充電和換電並行，由於換電站的建置成本相當高，三陽將以既有 1700 家經銷商為據點，提供客戶緊急換電的需求。