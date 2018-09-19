大立光四大股東同步轉讓持股逾6000張 市值高達235億元

大立光 (3008) 受到中美貿易戰影響、外資調降目標價、產能受限加上四大股東同步申報轉讓持股等不利因素影響，昨天股價罕見以跌停板作收，今天早盤股價一度企圖止穩味道濃厚，不過買盤不強、上檔又有調節持股壓力，股價呈現弱勢整理。大立光昨天外資賣出 252 張，投信也砍出 166 張，合計 9 月以來，外資已調節 803 張，投信也賣出 214 張。

大立光四大股東也首度同步大舉申報轉讓持股，包括創辦人林耀英申讓 1,000 張、林恩舟 1,250 張、林恩平 2,640.146 張及林恩舟配偶 1,200 張，合計約 6090 張，全數洽特定人，由茂鈺紀念股份有限公司籌備處代表人林恩平承接。大立光四大股東轉讓持股以昨天收盤價來看，股票市值合計高達 235 億元。

隨著中美貿易戰持續，儘管蘋果產品獲得赦免，但新機訂價過高，投資人觀望銷售表現，加上市場擔憂中國拿蘋果當報復祭品，使得蘋概相關概念股買氣疲軟。

此外，日系外資在新出爐的報告中表示，iPhone XS 系列價格偏高恐將影響買氣，因此調降下半年新款 iPhone 出貨量預估，從 9500 萬支下修至 8000 萬支。報告中將大立光評等由「買進」降至「優於大盤表現」，目標價由 5500 元降至 4900 元。

大立光已連續多月產能滿載，由於通吃蘋果及非蘋陣營，除良率及技術優勢，產能也是一大關鍵，但因大立光有產能受限問題，使得 9 月營收僅能與 8 月相當，也是大立光不利的因素之一。