〈電動車陣營選邊站〉三陽遲未表態 考量原因是成本 暗示不一定選邊站

台灣機車銷售二哥 YAMAHA 今 (11) 日正式表態加入電動機車品牌廠 Gogoro 電池交換站網路，形成一大陣營，與機車龍頭光陽的 ionex 車能網相抗衡，目前市場都在觀望，國內機車銷售老三三陽 (2206-TW) 如何表態，三陽對此回應，不排除任何可能性但最重要考量是成本，甚至也可能採行目前自有的電池充電模式，暗示不一定要選邊站，坦言與光陽和 Gogoro 都未積極談論到細節。

三陽日前曾指出，比較合意的方式是電動機車採取充電和換電並行，由於換電站的建置成本相當高，將以既有 1700 家經銷商為據點，提供客戶緊急換電的需求，但以電池可自行充電的模式為主。

三陽即將於 11 月 6 日至 11 日登場的米蘭機車展展出 4 款電動機車，屆時如何宣示能源系統，受到市場關注，不過，三陽今日已先行回應，事實上旗下早有電動機車銷售，「以目前採用的電池充電模式，是 OK 的」，若最後整個機車業界走到必須選邊站那一步，最快要到 12 月才有明確決定，應不會在米蘭展就宣布。

三陽更強調，甚至不排斥先採用自家的電池充電系統，輔以經銷商提供車主緊急換電需求，最大考量是，若參加二大陣營之一會產生多少額外成本。

三陽坦言，目前二大權利金要付多少都是問號，也都不清楚細節，並未與其他業者詳談，因此對此事先暫時持保守看待。

宏佳騰日前也曾指出，雖不排除推出換電式的電動機車，但換電式電動機車會被換電方案「綁死」，要先看政府政策怎麼做，會選擇消費者最喜歡的方式。

在政策推動和環保意識抬頭帶動下，電動機車今年前 8 月掛牌數已突破 4 萬台，年增 2 倍，顯示相當具成長潛力。