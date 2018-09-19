玖紙全年純利年增79% 配息率近3成 開盤股價飆近1成

玖龍紙業 (2689-HK) 昨 (18) 日於收盤後公佈全年業績，截至 6 月底止，全年純利人民幣 78.48 億元，年增 79%，每股盈餘 1.679 元，每股期未配息 0.4 元，相當於港幣約 0.458 元，配息率近 30%。

業績表現勝市場預期，玖龍紙業今 (19) 日開盤彈升近 1 成 (9.58%)，股價突破 50 日均線 (港幣 9.128 元)；截至發稿，報港幣 9.46 元，漲幅收斂至 4.415%。

圖：新浪財經

玖龍紙業公告，期內銷售額人民幣 527.82 億元，年增 34.8%，毛利率增加 1.5 個百分點至 21.9%，毛利增加 45.25% 至人民幣 115.85 億元；經營利潤達 104.35 億元，年增 59.05%，淨貸款對總權益比率減少至約 65.3%。集團全年每股盈餘增加 0.74 元至人民幣 1.68 元。

玖紙表示，期內收入增長主要得益於產品售價上升。於 2018 財政度，卡紙、高強瓦楞芯紙、涂布灰底白板紙及環保型文化用紙的銷售收入在總收入的佔比各為 52.2%、23.7%、18.4% 及 5.1%。

若不計及經營及融資活動的匯兌虧損約 2070 萬元，玖紙的全年純利為 78.69 億元，年增 65.1%，主因是產品售價上升，帶動集團獲利率改善。

玖龍紙業於越南基地的二號紙機於去年 8 月投產，及今年 1 月開始商業生產，並新增 35 萬噸卡紙年產能力，帶動該公司總設計年產能達到 1408 萬噸。目前，該公司仍在興建 5 台新紙機，總設計年產能預期將達到 1800 萬噸。

此外，玖龍紙業獲摩根大通續給予「增持」投資評級，以及維持其目標價港幣 17 元。