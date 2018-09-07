〈全球科技股重挫〉美科技股重挫 不只是因為臉書、推特

美股科技股一直是今年表現最好的區塊，投資者紛紛買入蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB) 等股。

然而，美股科技股在週三 (5 日) 重挫，週四 (6 日) 又再次面臨下殺壓力。雖然投資人持續擔憂網路監管將對科技股造成更大影響，但是實際上，美科技股業績不佳，實際上是從財報季時就已經開始了。

週四 (6 日) 科技類股 SPDR ETF(XLK-US) 下挫 1% 至 73.65 美元。隨著推特執行長 Jack Dorsey 和臉書營運長 Sheryl Sandberg 昨日在國會作證，來討論網路干預選舉以及社群濫用等議題，市場憂慮未來美國監管單位將更深地監控社群媒體，推特 (TWTR-US)、臉書和 Alphabet(GOOGL-US) 等股票聞聲重挫。

然而臉書、推特，真的是拖累美股科技股全線走弱的原因嗎？

事實上週四 (6 日) 美股表現最差的科技股是美光 (MU-US)，下跌 8.7% 至 45.23 美元，以及 KLA-Tencor(KLAC-US) 下跌 9.1% 至 108.03 美元。歸因於美光財務長先前表示 NAND 價格正在下跌。

由此看來，社群媒體股參加國會聽證可能是一個催化劑，但是科技股的大量拋售不僅僅是對監管的恐懼。

對於科技股來說，正處於特別糟糕的時期。RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 指出，目前存在「擁擠和估值問題」。他表示，10 支最受歡迎的成長基金股票中有 9 支來自科技和互聯網公司，而 20 支對沖基金股票中有 13 只也是來自這些科技類股。

自 6 月下旬以來，受對沖基金歡迎的股票一直落後於 S&P 500 指數，而受成長型基金歡迎的科技股自 7 月底以來一直處於落後。

Calvasina 表示：「第二季營收艱難，許多科技類股 EPS 上表現良好，但營收、年度預測或其他指標上令人失望，導致整體表現不佳。」而且，這些與監管議題幾乎沒有任何關係。

前對沖基金經理 Jim Cramer 則認為，科技類股的混亂只會隨著時間的推移和價格的降低而潰散。只有當弱勢股東被淘汰，較低的價格再次吸引買家時，該部位才會恢復狀態。